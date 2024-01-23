Новий Toyota Land Cruiser 250 виходить на ринок: подробиці та ціни (фото)

Новий Toyota Land Cruiser 250 прийшов на зміну моделі Prado. Позашляховик став яскравішим на вигляд і багатше оснащений, але зберіг 2,8-літровий турбодизель попередника.

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У Європі стартують продажі Toyota Land Cruiser 250. Наступника Prado почнуть поставляти покупцям тільки з третього кварталу нинішнього року, але він уже доступний для замовлення і відома ціна Toyota Land Cruiser. Про це повідомляє сайт Motor.es.

Новий Toyota Land Cruiser 250 виявився відчутно дорожчим за попередника Prado — його вартість на європейському ринку стартує з 76 450 євро. Втім, і оснащення розширено: базовий варіант VX отримав повністю діодну оптику, віртуальний щиток приладів, двозонний клімат-контроль, камеру, люк, 12-дюймовий тачскрін, підігрів керма і сидінь. Його салон оздоблений еко-шкірою.

Toyota Land Cruiser First Edition вирізняється дизайном у ретро-стилі Фото: Toyota

Топова лімітована версія First Edition буде випущена накладом у 3000 екземплярів і коштуватиме 85 950 євро. Вона відрізняється ретро-дизайном і отримала шкіряний салон. Комплектація охоплює проекцію на лобове скло, 20-дюймові диски, акустику JBL з 14 динаміками, бездротове заряджання смартфонів, електропривод і вентиляцію сидінь.

Позашляховик оснащений 2,8-літровим турбодизелем Фото: Toyota

У всіх Toyota Land Cruiser 250 буде встановлений пакет систем безпеки Safety Sense 3.0: адаптивний круїз-контроль, автоматичне гальмування, утримання у смузі, контроль "сліпих" зон, управління світлом фар і розпізнавання дорожніх знаків.

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Спочатку всі Toyota Land Cruiser 250 в Європі будуть комплектуватися 2,8-літровим турбодизелем потужністю 204 к. с. і 8-ступінчастою автоматичною КПП. З липня з'явиться модифікація цього мотора з 48-вольтною "м'якою" гібридною установкою.

Оснащення Toyota Land Cruiser розширили Фото: Toyota

Звісно ж, новий Toyota Land Cruiser 250 зберіг понижувальну передачу, блокування центрального і заднього диференціалів уже в базовій версії. Також передбачені позашляховий круїз-контроль Crawl Control і набір режимів для різних типів бездоріжжя.

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