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Прибулець із 60-х: найдорожчу Toyota в історії повернули у виробництво (фото)

Toyota 2000, Toyota 2000 GT, спорткар Toyota 2000, купе Toyota 2000, купе Toyota
Фото: carscoops.com | Toyota 2000 GT отримала сучасну версію

Toyota 2000 GT 1967 року — перший спорткар в історії японської марки. Елегантна модель прославилася гоночними перемогами і з'явилася у фільмі про пригоди Джеймса Бонда.

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Легендарна Toyota 2000 GT повертається у виробництво. Знаменитий спорткар 60-х років будуть знову випускати в Японії. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Toyota 2000 GT, Toyota 2000, спорткар Toyota 2000, спорткар Toyota 2000, купе Toyota Fullscreen
На вибір запропоновані купе і кабріолет
Фото: carscoops.com

Відродити класичну модель вирішили в японському ательє Rocky Auto. Сучасний спорткар зовні в точності повторює легендарного предка. У нього довгий капот, зсунутий назад салон і висувні фари.

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Поряд із купе запропоновано і кабріолет. Салон оздоблений шкірою і деревом і також витриманий у стилі 60-х. Сучасними є тільки кондиціонер і аудіосистема.

Rocky Toyota 2000 GT, Toyota 2000, спорткар Toyota 2000, спорткар Toyota 2000, купе Toyota Fullscreen
Спорткар у точності відтворивм
Фото: carscoops.com

На вибір доступні два шестициліндрові двигуни — 3,0-літровий 340-сильний турбомотор від сучасної Toyota Supra і 2,0-літрова шістка, характеристики якої не розкривають. Покупці можуть обрати 5-ступінчасту механічну або 4-ступінчасту автоматичну КПП.

Toyota 2000, Toyota 2000 GT, спорткар Toyota 2000, купе Toyota 2000, купе Toyota Fullscreen
Кабріолет Toyota 2000 GT був побудований для Джеймса Бонда
Фото: carscoops.com

Ціна стартує з 200 000 доларів. Це немало, але оригінал ще дорожчий — справжнє купе Toyota 2000 GT коштує не менше мільйона доларів. Це найдорожча Toyota всіх часів.

Салон Toyota 2000 GT, Toyota 2000, спорткар Toyota 2000, спорткар Toyota 2000, купе Toyota Fullscreen
Салон оздоблений шкірою і деревом
Фото: carscoops.com

Річ у тім, що всього випущено тільки 337 Toyota 2000 GT. Перший спорткар японської марки відзначився гоночними перемогами і дозволив Toyota голосно заявити про себе на весь світ. А рідкісний кабріолет був створений спеціально для фільму "Живеш лише двічі" про пригоди Джеймса Бонда.

Toyota 2000, Toyota 2000 GT, спорткар Toyota 2000, купе Toyota 2000, купе Toyota Fullscreen
Модель запропонують із моторами об'ємом 2,0 і 3,0 л
Фото: carscoops.com

Оригінальний спорткар Toyota 2000 GT 1967 року оснащувався 2,0-літровою 150-сильною шісткою виробництва Yamaha. З 5-ступінчастою механічною КПП він здатний розігнатися до 100 км/год за 8,4 с і розвинути 220 км/год.

Раніше Фокус повідомляв, що у виробництво також повернули культовий Ford Mustang 60-х.

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