Прибулець із 60-х: найдорожчу Toyota в історії повернули у виробництво (фото)

Toyota 2000 GT 1967 року — перший спорткар в історії японської марки. Елегантна модель прославилася гоночними перемогами і з'явилася у фільмі про пригоди Джеймса Бонда.

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Легендарна Toyota 2000 GT повертається у виробництво. Знаменитий спорткар 60-х років будуть знову випускати в Японії. Про це повідомляє сайт Carscoops.

На вибір запропоновані купе і кабріолет Фото: carscoops.com

Відродити класичну модель вирішили в японському ательє Rocky Auto. Сучасний спорткар зовні в точності повторює легендарного предка. У нього довгий капот, зсунутий назад салон і висувні фари.

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Поряд із купе запропоновано і кабріолет. Салон оздоблений шкірою і деревом і також витриманий у стилі 60-х. Сучасними є тільки кондиціонер і аудіосистема.

Спорткар у точності відтворивм Фото: carscoops.com

На вибір доступні два шестициліндрові двигуни — 3,0-літровий 340-сильний турбомотор від сучасної Toyota Supra і 2,0-літрова шістка, характеристики якої не розкривають. Покупці можуть обрати 5-ступінчасту механічну або 4-ступінчасту автоматичну КПП.

Кабріолет Toyota 2000 GT був побудований для Джеймса Бонда Фото: carscoops.com

Ціна стартує з 200 000 доларів. Це немало, але оригінал ще дорожчий — справжнє купе Toyota 2000 GT коштує не менше мільйона доларів. Це найдорожча Toyota всіх часів.

Салон оздоблений шкірою і деревом Фото: carscoops.com

Річ у тім, що всього випущено тільки 337 Toyota 2000 GT. Перший спорткар японської марки відзначився гоночними перемогами і дозволив Toyota голосно заявити про себе на весь світ. А рідкісний кабріолет був створений спеціально для фільму "Живеш лише двічі" про пригоди Джеймса Бонда.

Модель запропонують із моторами об'ємом 2,0 і 3,0 л Фото: carscoops.com

Оригінальний спорткар Toyota 2000 GT 1967 року оснащувався 2,0-літровою 150-сильною шісткою виробництва Yamaha. З 5-ступінчастою механічною КПП він здатний розігнатися до 100 км/год за 8,4 с і розвинути 220 км/год.

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