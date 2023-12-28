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Авто

Повернення легенди: поновлено виробництво культового спорткара Ford 60-х (фото)

Shelby GT500 1967, Ford Mustang Shelby GT500, Ford Mustang, Shelby GT500
Класичний Shelby GT500 випускатимуть у ПАР

Сучасний Shelby GT500 на вигляд нічим не відрізняється від оригінальної моделі 1967 року, але у нього нові кузов, шасі та інтер'єр. Покупці зможуть самі вибрати двигуни для своїх авто.

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Знаменитий Ford Mustang Shelby GT500 1967 року повернули на ринок. Спортивне купе знову запускають у виробництво. Про це пише сайт Ford Authority.

Новий Shelby GT500 випустив не Ford — це творіння невеликої компанії Hi-Tech Automotive з ПАР. Раніше вона налагодила складання класичних Shelby Cobra і Ford GT40.

Shelby GT500 1967, Ford Mustang Shelby GT500, Ford Mustang, Shelby GT500 Fullscreen
У автомобіля повністю новий кузов

Купе Ford Mustang Shelby GT500 створюють з нуля — не йдеться про реставрацію або доопрацювання старих авто 60-х років (як у випадку зі знаменитим Shelby GT500 Eleanor з фільму "Викрасти за 60 секунд"). У авто повністю новий кузов і сучасне шасі з незалежною підвіскою всіх коліс.

Салон форд мустанг 1967, Shelby GT500 1967, Ford Mustang Shelby GT500, Ford Mustang, Shelby GT500 Fullscreen
У салоні встановлено сучасні сидіння

Салон Shelby GT500 також виготовляють заново. Класичний стиль збережено, але встановлено нові передні сидіння і каркас безпеки, а в оздобленні використано дорогу шкіру Nappa.

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За замовчуванням новий Ford Mustang Shelby GT500 випускають без двигуна. Покупці можуть дозамовити мотор V8 у виробника або ж пізніше встановити його своїми силами. У 2024 році зберуть 20 таких купе вартістю від $230 000.

Двигун форд мустанг, Shelby GT500 1967, Ford Mustang Shelby GT500, Ford Mustang, Shelby GT500 Fullscreen
Покупець може сам встановити двигун авто

Нагадаємо, що оригінальний Shelby GT500 1967 року оснащували 7,0-літровою вісімкою потужністю 355 к. с. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 6,2 с і розвинути 214 км/год. Випущено тільки 2048 цих авто.

До речі, подібна відроджена класика вельми популярна в наші дні. Наприклад, у Німеччині готуються повернути у виробництво знаменитий спортивний Mercedes 90-х.

Також Фокус повідомляв, що компанія Девіда Бекхема перетворила класичний Aston Martin на сучасний електрокар.