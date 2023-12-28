Повернення легенди: поновлено виробництво культового спорткара Ford 60-х (фото)

Сучасний Shelby GT500 на вигляд нічим не відрізняється від оригінальної моделі 1967 року, але у нього нові кузов, шасі та інтер'єр. Покупці зможуть самі вибрати двигуни для своїх авто.

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Знаменитий Ford Mustang Shelby GT500 1967 року повернули на ринок. Спортивне купе знову запускають у виробництво. Про це пише сайт Ford Authority.

Новий Shelby GT500 випустив не Ford — це творіння невеликої компанії Hi-Tech Automotive з ПАР. Раніше вона налагодила складання класичних Shelby Cobra і Ford GT40.

У автомобіля повністю новий кузов

Купе Ford Mustang Shelby GT500 створюють з нуля — не йдеться про реставрацію або доопрацювання старих авто 60-х років (як у випадку зі знаменитим Shelby GT500 Eleanor з фільму "Викрасти за 60 секунд"). У авто повністю новий кузов і сучасне шасі з незалежною підвіскою всіх коліс.

У салоні встановлено сучасні сидіння

Салон Shelby GT500 також виготовляють заново. Класичний стиль збережено, але встановлено нові передні сидіння і каркас безпеки, а в оздобленні використано дорогу шкіру Nappa.

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За замовчуванням новий Ford Mustang Shelby GT500 випускають без двигуна. Покупці можуть дозамовити мотор V8 у виробника або ж пізніше встановити його своїми силами. У 2024 році зберуть 20 таких купе вартістю від $230 000.

Покупець може сам встановити двигун авто

Нагадаємо, що оригінальний Shelby GT500 1967 року оснащували 7,0-літровою вісімкою потужністю 355 к. с. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 6,2 с і розвинути 214 км/год. Випущено тільки 2048 цих авто.

До речі, подібна відроджена класика вельми популярна в наші дні. Наприклад, у Німеччині готуються повернути у виробництво знаменитий спортивний Mercedes 90-х.

Також Фокус повідомляв, що компанія Девіда Бекхема перетворила класичний Aston Martin на сучасний електрокар.