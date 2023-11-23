Нове життя класики: компанія Бекхема повернула у виробництво Aston Martin 60-х (фото)

Aston Martin DB6 оснащують 380-сильним електромотором, а його салон оновлюють з використанням екологічно чистих матеріалів. Запас ходу вінтажного авто сягає 410 км.

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Знаменитий Aston Martin DB6 повертається на ринок. Спортивну модель 60-х перетворили на електромобіль. Про це повідомляється на сайті компанії Lunaz Design.

Спорткар отримав 380-сильний електромотор

Саме ця британська фірма виконала тюнінг Aston Martin DB6. Вона спеціалізується на перетворенні класичних авто на електрокари. Співвласником Lunaz Design є зірковий футболіст Девід Бекхем. Ціна Aston Martin DB6 становить 650 000 фунтів стерлінгів ($815 900).

Купе Aston Martin DB6 оснащують 380-сильним мотором на задній осі. У підкапотному просторі розміщують акумуляторні батареї ємністю 80-120 кВт∙год, а запас ходу становить до 410 км.

Електромобіль коштує від 815 900 доларів

Втім, цим не обмежуються — Aston Martin DB6 отримує сучасні рульове управління і гальма, а його кузов реставрують.

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Салон також відновлюють, але з використанням сучасних екологічно чистих матеріалів. В оздобленні використана штучна шкіра, отримана з яблучної макухи — відходів виробництва сидру. Тканина створена з кукурудзи та целюлози, а штучний мармур — зі шкаралупи волоських горіхів і яєць.

В оздобленні салону використані екологічно чисті матеріали

Спорткар Aston Martin DB6 — наступник знаменитої моделі DB5, на якій їздив Джеймс Бонд. З 1965 по 1970 рік зібрали 1788 таких авто. Його оснащували 4,0-літровими шістками потужністю 282-325 к. с. і механічною або автоматичною КПП.

До слова, подібним тюнінгом класики займаються й інші компанії — нещодавно представили електромобіль Ford Mustang 1964 року.

Також Фокус повідомляв, що старі фургони Citroen, Peugeot і Opel перетворюватимуть на електромобілі.