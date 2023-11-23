Нове життя класики: компанія Бекхема повернула у виробництво Aston Martin 60-х (фото)
Aston Martin DB6 оснащують 380-сильним електромотором, а його салон оновлюють з використанням екологічно чистих матеріалів. Запас ходу вінтажного авто сягає 410 км.
Знаменитий Aston Martin DB6 повертається на ринок. Спортивну модель 60-х перетворили на електромобіль. Про це повідомляється на сайті компанії Lunaz Design.
Саме ця британська фірма виконала тюнінг Aston Martin DB6. Вона спеціалізується на перетворенні класичних авто на електрокари. Співвласником Lunaz Design є зірковий футболіст Девід Бекхем. Ціна Aston Martin DB6 становить 650 000 фунтів стерлінгів ($815 900).
Купе Aston Martin DB6 оснащують 380-сильним мотором на задній осі. У підкапотному просторі розміщують акумуляторні батареї ємністю 80-120 кВт∙год, а запас ходу становить до 410 км.
Втім, цим не обмежуються — Aston Martin DB6 отримує сучасні рульове управління і гальма, а його кузов реставрують.
Салон також відновлюють, але з використанням сучасних екологічно чистих матеріалів. В оздобленні використана штучна шкіра, отримана з яблучної макухи — відходів виробництва сидру. Тканина створена з кукурудзи та целюлози, а штучний мармур — зі шкаралупи волоських горіхів і яєць.
Спорткар Aston Martin DB6 — наступник знаменитої моделі DB5, на якій їздив Джеймс Бонд. З 1965 по 1970 рік зібрали 1788 таких авто. Його оснащували 4,0-літровими шістками потужністю 282-325 к. с. і механічною або автоматичною КПП.
До слова, подібним тюнінгом класики займаються й інші компанії — нещодавно представили електромобіль Ford Mustang 1964 року.
Також Фокус повідомляв, що старі фургони Citroen, Peugeot і Opel перетворюватимуть на електромобілі.