З кулеметами та кріслом-катапультою: культове авто Джеймса Бонда продали за $3,2 мільйони

Aston Martin DB5 використовувався каскадерами під час зйомок фільму "Не час помирати" й отримав пошкодження. На авто агента 007 не можна їздити по дорогах загального користування.

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У Великій Британії на аукціоні Christie's продали Aston Martin DB5 Джеймса Бонда. За автомобіль із фільму "Не час помирати" віддали 2,9 мільйонів фунтів стерлінгів ($3,2 мільйони) — більше, ніж передбачалося спочатку. Про це повідомляє офіційний Aston Martin.

[ + – ] Автомобіль використовувався каскадерами для зйомок сцен погоні Фото: Aston Martin

Це не справжній Aston Martin DB5, а ретельно виконана копія культового авто Бонда, побудована спеціально для зйомок фільму. Справа в тому, що машина використовувалася не тільки Денієлом Крейґом, а й каскадерами для трюків, а тому зазнала серйозних пошкоджень.

[ + – ] За авто Джеймса Бонда отримали більше, ніж планували спочатку Фото: Aston Martin

Звичайно, ніхто не ризикнув би розбити оригінальний Aston Martin DB5. Усього випущено лише 1 059 таких авто й зараз їх ціна перевищує мільйон доларів. Тому на заводі Aston Martin збудували сім його реплік.

[ + – ] У фарах встановлені висувні кулемети Фото: Aston Martin

Для фільму копію Aston Martin DB5 оснастили шпигунськими гаджетами. У його фарах заховані висувні кулемети, а з багажника вистрілюють ракети. Номери авто агента 007 змінюються натисканням кнопки, а крісла виконані катапультованими за сюжетом фільму.

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Після зйомок авто Джеймса Бонда вирішили не відновлювати, тому на кузові видно вм'ятини та подряпини. Оскільки це каскадерська машина для кіно, то на ній заборонено їздити по дорогах загального користування.

[ + – ] На аукціоні продали ще два Aston Martin Джеймса Бонда Фото: Aston Martin

Крім DB5, з молотка пішли ще два Aston Martin, які засвітилися у фільмі "Не час вмирати". Купе V8 Vantage 1981 продали за 703 000 доларів, а новий Aston Martin DBS Superleggera — за $449 000. Усі виручені на аукціоні кошти передали на благодійність.

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