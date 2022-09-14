На продаж виставили дуже рідкісне й екстравагантне авто Елвіса Преслі (фото)

Розкішний Stutz Blackhawk був найдорожчою американською моделлю 70-х. Автомобіль Елвіса Преслі оснащений 425-сильним V8, а його салон оздоблений шкірою, деревом і навіть золотом.

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У Лас-Вегасі на аукціон Mecum виставили рідкісний і незвичайний автомобіль — Stutz Blackhawk 1971 року. Його збудували спеціально для Елвіса Преслі. Історію цікавого авто розповіли на сайті аукціонного дому.

[ + – ] У 70-х Stutz Blackhawk коштував на рівні Ferrari та Lamborghini

Елвіс Преслі відомий своєю любов'ю до автомобілів марки Cadillac, але купував у свою величезну колекцію й інші машини: Mercedes-Benz, BMW, Rolls-Royce, Maserati. А ексклюзивних Stutz Blackhawk у нього було одразу чотири.

Stutz Blackhawk випускали в 1971-1987 роках, і він був найдорожчим і найрозкішнішим американським авто свого часу. У 70-х розкішна модель коштувала 22 500 доларів ($157 600 за сучасним курсом) — на рівні Ferrari та Lamborghini тих років. Серед інших власників Stutz були Френк Сінатра, Елтон Джон, Пол МакКартні й Аль Пачіно. Усього за 16 років випустили лише 500-600 Blackhawk.

[ + – ] Елвіс Преслі подарував це авто своєму лікареві

Екстравагантний дизайн Stutz Blackhawk розробив відомий американський стиліст Вірджил Екснер. Кузови авто випускали в Італії (і покривали 20 шарами фарби), а потім переправляли в США для збирання авто.

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В обробці салону використовували дорогі шкіру й дерево, а кермо Stutz Blackhawk прикрашене 24-каратним золотом. Оснащення авто було дуже передовим для 70-х — центральний замок, сигналізація, клімат-контроль, датчик світла, круїз-контроль.

[ + – ] В оздобленні салону поєднуються шкіра, дерево та золото

Stutz Blackhawk оснащували на вибір різними двигунами. Авто Елвіса Преслі отримало топовий 7,5-літровий V8 Pontiac потужністю 425 к.с. Із 3-ступінчастою автоматичною КПП воно розганяється до 100 км/год за 8,4 секунди й може розвинути 210 км/год.

[ + – ] Під капотом встановлений 425-сильний V8

Елвіс Преслі користувався Stutz Blackhawk кілька років, але експлуатував його не дуже активно. Потім король рок-н-ролу подарував авто своєму лікареві, про що свідчить пам'ятна табличка в салоні.

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