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Авто

На продажу выставили очень редкое и экстравагантное авто Элвиса Пресли (фото)

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Элвис Пресли купил Stutz Blackhawk в 1971 году

Роскошный Stutz Blackhawk был самой дорогой американской моделью 70-х. Автомобиль Элвиса Пресли оснащен 425-сильным V8, а его салон отделан кожей, деревом и даже золотом.

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В Лас-Вегасе на аукцион Mecum выставили редкий и необычный автомобиль – Stutz Blackhawk 1971 года. Его построили специально для Элвиса Пресли. Историю интересного авто рассказали на сайте аукционного дома.

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В 70-х Stutz Blackhawk стоил на уровне Ferrari и Lamborghini

Элвис Пресли известен своей любовью к автомобилям марки Cadillac, но покупал в свою огромную коллекцию и другие машины – Mercedes-Benz, BMW, Rolls-Royce, Maserati. А эксклюзивных Stutz Blackhawk у него было сразу четыре.

Stutz Blackhawk выпускали в 1971-1987 годах и он был самым дорогим и роскошным американским авто своего времени. В 70-х роскошная модель стоила 22 500 долларов ($157 600 по современному курсу) – на уровне Ferrari и Lamborghini тех лет. Среди других владельцев Stutz были Фрэнк Синатра, Элтон Джон, Пол МакКартни и Аль Пачино. Всего за 16 лет выпустили лишь 500-600 Blackhawk.

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Элвис Пресли подарил это авто своему врачу

Экстравагантный дизайн Stutz Blackhawk разработал известный американский стилист Вирджил Экснер. Кузова авто выпускали в Италии (и покрывали 20 слоями краски), а затем переправляли в США для сборки авто.

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В отделке салона использовали дорогие кожу и дерево, а руль Stutz Blackhawk украшен 24-каратным золотом. Оснащение авто было очень передовым для 70-х – центральный замок, сигнализация, климат-контроль, датчик света, круиз-контроль.

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В отделке салона сочетаются кожа, дерево и золото

Stutz Blackhawk оснащали на выбор разными двигателями. Авто Элвиса Пресли получило топовый 7,5-литровый V8 Pontiac мощностью 425 л. с. С 3-ступенчатой автоматической КПП оно разгоняется до 100 км/ч за 8,4 с и может развить 210 км/ч.

Авто Элвиса Пресли, Элвис Пресли, Stutz Blackhawk 1971, Stutz Blackhawk, Stutz Элвиса Пресли, автомобиль Элвиса Пресли
Под капотом установлен 425-сильный V8

Элвис Пресли пользовался Stutz Blackhawk несколько лет, но эксплуатировал его не очень активно. Затем король рок-н-ролла подарил авто своему врачу, о чем свидетельствует памятная табличка в салоне.

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