На аукціон виставили рідкісний спорткар Nissan: на ньому брав участь у перегонах Том Круз (відео)
У 80-х роках молодий Том Круз пробував свої сили в автоперегонах. Його машина збереглася до наших днів у хорошому стані.
У США на аукціон Bring a Trailer виставили рідкісний гоночний Nissan 300ZX 1984 року. Свого часу на цьому авто брав участь у змаганнях зірковий актор Том Круз. Деталі авто розкрили на сайті аукціонного будинку.
Цей Nissan 300ZX у 1986 році підготували до чемпіонату SCCA Trans Am у команді Newman/Sharp Racing, власниками якої були голлівудський актор Пол Ньюман і гонщик Боб Шарп. Загалом збудували лише два такі авто.
Пілотами стали Том Круз і син Боба Шарпа, Скотт. Цікаво, що актор навіть зміг двічі фінішувати в гонках четвертим у своєму класі.Важливо
Nissan 300ZX оснащений серйозно модернізованим 3,0-літровим V6 потужністю понад 200 к. с. і 5-ступінчастою механічною КПП. Йому доопрацювали підвіску та гальма. Спорткар "взули" у гоночні 15-дюймові шини. У салоні з'явилися гоночні ремені та трубчастий каркас безпеки, проте водночас збереглася магнітола.
Nissan 300ZX змінив кількох власників, але всього проїхав лише 8 000 км. У 2006 році автомобіль відреставрували до оригінального стану. Наразі найвища ставка за спорткар — лише 20 000 доларів.
Раніше з аукціону продали Porsche, на якому Том Круз навчався водінню. Той автомобіль виявився набагато дорожчим — $2 мільйони.
Також Фокус розповідав, що рідкісний Mercedes короля Афганістану пішов із молотка за майже 10 мільйонів доларів.