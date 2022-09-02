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Авто

На аукціон виставили рідкісний спорткар Nissan: на ньому брав участь у перегонах Том Круз (відео)

авто Тома Круза, автомобіль Тома Круза, Том Круз, Nissan 300ZX, Nissan 300ZX 1984, SCCA Trans AM
Фото: Bring a Trailer | Nissan 300ZX підготували до гонок SCCA Trans Am

У 80-х роках молодий Том Круз пробував свої сили в автоперегонах. Його машина збереглася до наших днів у хорошому стані.

У США на аукціон Bring a Trailer виставили рідкісний гоночний Nissan 300ZX 1984 року. Свого часу на цьому авто брав участь у змаганнях зірковий актор Том Круз. Деталі авто розкрили на сайті аукціонного будинку.

авто Тома Круза, автомобіль Тома Круза, Том Круз, Nissan 300ZX, Nissan 300ZX 1984, SCCA Trans AM
Том Круз виступав у команді актора Пола Ньюмана
Фото: Bring a Trailer

Цей Nissan 300ZX у 1986 році підготували до чемпіонату SCCA Trans Am у команді Newman/Sharp Racing, власниками якої були голлівудський актор Пол Ньюман і гонщик Боб Шарп. Загалом збудували лише два такі авто.

авто Тома Круза, автомобіль Тома Круза, Том Круз, Nissan 300ZX, Nissan 300ZX 1984, SCCA Trans AM
У салоні з'явилися гоночні ремені та каркас безпеки
Фото: Bring a Trailer

Пілотами стали Том Круз і син Боба Шарпа, Скотт. Цікаво, що актор навіть зміг двічі фінішувати в гонках четвертим у своєму класі.

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Nissan 300ZX оснащений серйозно модернізованим 3,0-літровим V6 потужністю понад 200 к. с. і 5-ступінчастою механічною КПП. Йому доопрацювали підвіску та гальма. Спорткар "взули" у гоночні 15-дюймові шини. У салоні з'явилися гоночні ремені та трубчастий каркас безпеки, проте водночас збереглася магнітола.

авто Тома Круза, автомобіль Тома Круза, Том Круз, Nissan 300ZX, Nissan 300ZX 1984, SCCA Trans AM
Двигун Nissan серйозно доопрацювали

Nissan 300ZX змінив кількох власників, але всього проїхав лише 8 000 км. У 2006 році автомобіль відреставрували до оригінального стану. Наразі найвища ставка за спорткар — лише 20 000 доларів.

У 2006 році автомобіль відреставрували до оригінального стану

Раніше з аукціону продали Porsche, на якому Том Круз навчався водінню. Той автомобіль виявився набагато дорожчим — $2 мільйони.

Також Фокус розповідав, що рідкісний Mercedes короля Афганістану пішов із молотка за майже 10 мільйонів доларів.