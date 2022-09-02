На аукціон виставили рідкісний спорткар Nissan: на ньому брав участь у перегонах Том Круз (відео)

У 80-х роках молодий Том Круз пробував свої сили в автоперегонах. Його машина збереглася до наших днів у хорошому стані.

У США на аукціон Bring a Trailer виставили рідкісний гоночний Nissan 300ZX 1984 року. Свого часу на цьому авто брав участь у змаганнях зірковий актор Том Круз. Деталі авто розкрили на сайті аукціонного будинку.

[ + – ] Том Круз виступав у команді актора Пола Ньюмана Фото: Bring a Trailer

Цей Nissan 300ZX у 1986 році підготували до чемпіонату SCCA Trans Am у команді Newman/Sharp Racing, власниками якої були голлівудський актор Пол Ньюман і гонщик Боб Шарп. Загалом збудували лише два такі авто.

[ + – ] У салоні з'явилися гоночні ремені та каркас безпеки Фото: Bring a Trailer

Пілотами стали Том Круз і син Боба Шарпа, Скотт. Цікаво, що актор навіть зміг двічі фінішувати в гонках четвертим у своєму класі.

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Nissan 300ZX оснащений серйозно модернізованим 3,0-літровим V6 потужністю понад 200 к. с. і 5-ступінчастою механічною КПП. Йому доопрацювали підвіску та гальма. Спорткар "взули" у гоночні 15-дюймові шини. У салоні з'явилися гоночні ремені та трубчастий каркас безпеки, проте водночас збереглася магнітола.

[ + – ] Двигун Nissan серйозно доопрацювали

Nissan 300ZX змінив кількох власників, але всього проїхав лише 8 000 км. У 2006 році автомобіль відреставрували до оригінального стану. Наразі найвища ставка за спорткар — лише 20 000 доларів.

[ + – ] У 2006 році автомобіль відреставрували до оригінального стану

Раніше з аукціону продали Porsche, на якому Том Круз навчався водінню. Той автомобіль виявився набагато дорожчим — $2 мільйони.

Також Фокус розповідав, що рідкісний Mercedes короля Афганістану пішов із молотка за майже 10 мільйонів доларів.