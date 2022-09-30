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Авто

С пулеметами и креслом-катапультой: культовое авто Джеймса Бонда продали за $3,2 миллиона

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Фото: Aston Martin | Aston Martin DB5 снялся в фильме "Не время умирать"

Aston Martin DB5 использовался каскадерами во время съемок фильма "Не время умирать" и получил повреждения. На авто агента 007 нельзя ездить по дорогам общего пользования.

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В Великобритании на аукционе Christie’s продали Aston Martin DB5 Джеймса Бонда. За автомобиль из фильма "Не время умирать" отдали 2,9 миллионов фунтов стерлингов ($3,2 миллиона) — больше, чем предполагалось изначально. Об этом сообщает официальный Aston Martin.

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Автомобиль использовался каскадерами для съемок сцен погони
Фото: Aston Martin

Следует отметить, что это не настоящий Aston Martin DB5, а тщательно выполненная копия культового авто Бонда, построенная специально для съемок фильма. Дело в том, что машина использовалась не только Дэниелом Крейгом, но и каскадерами для трюков, а потому получила серьезные повреждения.

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За авто Джеймса Бонда выручили больше, чем планировали изначально
Фото: Aston Martin

Естественно, никто не рискнул бы разбить оригинальный Aston Martin DB5. Всего выпущено только 1059 таких авто и сейчас их цена превышает миллион долларов. Поэтому на заводе Aston Martin построили семь его реплик.

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В фарах установлены выдвижные пулеметы
Фото: Aston Martin

Для фильма копию Aston Martin DB5 оснастили шпионскими гаджетами. В его фарах спрятаны выдвижные пулеметы, а из багажника выстреливают ракеты. Номера авто агента 007 меняются нажатием кнопки, а кресла выполнены катапультируемыми по сюжету фильма.

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После съемок авто Джеймса Бонда решили не восстанавливать, поэтому на кузове видны вмятины и царапины. Поскольку это каскадерская машина для кино, то на ней запрещено ездить по дорогам общего пользования.

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На аукционе продали еще два Aston Martin Джеймса Бонда
Фото: Aston Martin

Помимо DB5, с молотка ушли еще два Aston Martin, засветившиеся в фильме "Не время умирать". Купе V8 Vantage 1981 года продали за 703 000 долларов, а новый Aston Martin DBS Superleggera — за $449 000. Все вырученные на аукционе средства передали на благотворительность.

Ранее Фокус рассказывал, что на аукцион выставили экстравагантное авто Элвиса Пресли с позолотой в салоне.

Также мы писали, что в Китае разрабатывают катапультируемое кресло для серийных автомобилей.