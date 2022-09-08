В стиле Джеймса Бонда: китайцы разрабатывают катапультируемое кресло для авто (фото)

Катапультируемые сиденья в авто — новая система пассивной безопасности. При ДТП они будут выстреливаться из машины и спасать водителя и пассажиров.

Инженеры Chery разрабатывают кресло-катапульту для автомобилей. Концерн уже подал заявку на регистрацию изобретения в китайское патентное бюро. Об этом пишет сайт Autohome.

В Chery считают катапультируемое кресло системой пассивной безопасности. При неизбежном ДТП такие сиденья будут выстреливаться из авто и, таким образом, спасать водителя и пассажиров от травм.

[ + – ] Заявку на регистрацию изобретения подали в патентное бюро Китая Фото: autohome.com.cn

Судя по единственному патентному изображению, кресло-катапульта с виду практически ничем не отличается от обычного автомобильного сиденья. Разве что ремни безопасности у него пятиточечные, как в гоночных авто или боевых самолетах.

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Пока в Chery не рассказали, что будет с крышей авто при срабатывании катапультируемого кресла – она должна открываться. Также не указано, каким образом будут приземляться сиденья и как поведет себя технология при переворачивании машины. Очевидно пока технология на начальной стадии разработки.

[ + – ] Катапультируемым сиденьем был оснащен Aston Martin Джеймса Бонда Фото: imdb.com

Напомним, что идея кресла-катапульты в авто не нова – эксперименты с этой технологией проводились с середины ХХ века. Также следует отметить, что катапультируемое сиденье в 1964 году получил знаменитый Aston Martin DB5 Джеймса Бонда (при его срабатывании в крыше открывался люк).

Ранее Фокус сообщал, что китайские автомобили прошли краш-тесты EuroNCAP и получили отличные оценки.