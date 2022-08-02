На аукционе продадут Aston Martin из фильма про Бонда, на котором нельзя ездить по дороге
На торги выставили каскадерский автомобиль, переделанный для трюков
На аукционе Christie's продадут классический автомобиль Aston Martin DB5, который использовали в фильме о приключениях Джеймса Бонда "Не время умирать". Но хоть цена на машину стартует с двух миллионов фунтов стерлингов, использовать его на дороге нельзя. Об этом пишет Daily Mail.
Aston Martin был переделан для каскадерских трюков. Он оснащен современным двигателем и коробкой передач, мощными тормозами, усиленной подвеской и кузовом из углеродного волокна.
Интерьер также был изготовлен вручную специальным подразделением Aston Martin, включая урезанные спортивные сиденья Tillett, болем удобные для трюков, и переосмысленную приборную панель, созданную с использованием инновационных технологий 3D-печати, хотя рулевое колесо и циферблаты являются оригинальными деталями DB5, чтобы выглядеть достоверно для съемок в салоне.
Автомобиль использовался в сценах погони в фильме 2021 года и является транспортным средством Джеймса Бонда в каскадерском варианте, который попадет в частные руки.
По оценкам Christie's, автомобиль будет стоить от 1,5 до 2 миллионов фунтов стерлингов, но его нельзя использовать в дороге, он продается с отметкой о том, что нет гарантии о том, что он в "удовлетворительном состоянии".
В аукционном доме отмечают, что это скорее реквизит, чем транспортное средство, на котором можно прокатиться с ветерком по трассе. На общественных улицах и трассах его использовать нельзя.
DB5 — один из шести автомобилей, использованных в фильме о Бонде 2021 года, предложенных аукционным домом среди 60 лотов, связанных с франшизой фильма. Вырученные средства будут переданы на счета 45 различных благотворительных организаций.
Всего для фильма "Не время умирать" было создано восемь таких автомобилей, но, похоже, до финала дожил только один. Впрочем, на нем есть царапины и вмятины, оставленные во время съемок, что явно придает ему дополнительный шарм.
Напомним, "Не время умирать" стал последним фильмом о Джеймсе Бонде с Дэниелом Крейгом в главной роли.
По слухам, самым явным претендентом на роль суперагента является британец Том Харди, звезда фильмов "Веном" и "Рок-н-рольщик".