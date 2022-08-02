На аукціоні продадуть Aston Martin із фільму про Бонда, на якому не можна їздити дорогою
На торги виставили каскадерський автомобіль, перероблений для трюків.
На аукціоні Christie's продадуть класичний автомобіль Aston Martin DB5, який використали у фільмі про пригоди Джеймса Бонда "Не час помирати". Але хоч ціна на машину стартує з двох мільйонів фунтів стерлінгів, використовувати його на дорозі не можна. Про це пише Daily Mail.
Aston Martin був перероблений для каскадерських трюків. Він оснащений сучасним двигуном і коробкою передач, потужними гальмами, посиленою підвіскою та кузовом із вуглецевого волокна.
Інтер'єр також виготовив вручну спеціальний підрозділ Aston Martin, включаючи урізані спортивні сидіння Tillett, зручніші для трюків, і переосмислену панель приладів, створену з використанням інноваційних технологій 3D-друку, хоча рульове колесо та циферблати є оригінальними деталями DB5, щоб мати достовірний вигляд у салоні.
Автомобіль використовували в сценах погоні у фільмі 2021 року, і він є транспортним засобом Джеймса Бонда в каскадерському варіанті, який потрапить у приватні руки.
За оцінками Christie's, автомобіль коштуватиме від 1,5 до 2 мільйонів фунтів стерлінгів, але його не можна використовувати в дорозі, він продається з позначкою про те, що немає гарантії, що він у "задовільному стані".
В аукціонному домі зазначають, що це скоріше реквізит, ніж транспортний засіб, на якому можна покататися з вітерцем трасою. На громадських вулицях і трасах його використовувати не можна.
DB5 — один із шести автомобілів, використаних у фільмі про Бонда 2021 року, запропонованих аукціонним домом серед 60 лотів, пов'язаних із франшизою фільму. Виручені кошти передадуть на рахунки 45 різних благодійних організацій.
Усього для фільму "Не час помирати" було створено вісім таких автомобілів, але, схоже, до фіналу дожив лише один. Утім, на ньому є подряпини та вм'ятини, залишені під час зйомок, що явно надає йому додаткового шарму.
Нагадаємо, "Не час помирати" став останнім фільмом про Джеймса Бонда з Денієлом Крейґом у головній ролі.
За чутками, найвірогіднішим претендентом на роль суперагента є британець Том Гарді, зірка фільмів "Веном" і "Рок-н-рольщик".