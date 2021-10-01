Божевільна гонитва на Jaguar: новий фільм про Джеймса Бонда (відео)

У 25-му фільмі про агента 007 — "Не час помирати", два Jaguar XF влаштували захопливу погоню за Джеймсом Бондом у Південній Італії.

Для захопливої сцени переслідування вузькими звивистими вулицями Мате́ри в Південній Італії вибрали два седани Jaguar XF оснащені повним приводом. Про що повідомляється на офіційному сайті компанії.

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[ + – ] Обидва седани Jaguar XF оснащені повним приводом Фото: Jaguar

У гонитві за агентом 007 обидва авто проносяться буквально в декількох дюймах від стін і спускаються по вимощених сходах.

[ + – ] Зйомки грандіозної погоні в новому фільмі про агента 007 "Не час помирати" відео

За словами керівника відділу спецефектів та екшн-автомобілів фільму "Не час помирати", Кріса Корбулда, в каскадерських трюках не було права на помилку. І Jaguar XF з його ходовими якостями і динамікою став відмінним вибором для цієї божевільної сцени автомобільної погоні.

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До речі, спеціально до прем'єри "Не час помирати", новозеландський автогонщик із команди Jaguar Racing, Мітч Еванс і спортсменка Лінн Юнг знялися в спеціальному ролику.

[ + – ] Гонщик із команди Jaguar Racing поспішає на презентацію фільму відео

Крім пам'яток Лондона і пробитого кулями Jaguar XF у ньому фігурують знакові моделі з попередніх фільмів про Джеймса Бонда:

Jaguar C-X75 зі стрічки "007 Спектр" (2015);

Jaguar XKR із фільму "Помри, але не зараз" (2002).

Фільм "Не час вмирати" вийшов 29 вересня 2021 року. Раніше Фокус уже повідомляв, що на прем'єрі "бондіани" Кейт Міддлтон з'явилася у сукні кольору золота. Крім Кейт із чоловіком, принцом Вільямом, світову прем'єру фільму відвідали принц Чарльз із дружиною.

[ + – ] Лиходії з "Не час помирати" демонструють, що не буває занадто вузьких вулиць або занадто крутих поворотів Фото: Jaguar

Також ми розповідали про те, що 53-річний британський актор Денієл Крейґ, який зіграв суперагента Джеймса Бонда в п'яти частинах франшизи отримав такий же ранг у Королівському ВМФ Великобританії, що й Джеймс Бонд.