Божевільна гонитва на Jaguar: новий фільм про Джеймса Бонда (відео)
У 25-му фільмі про агента 007 — "Не час помирати", два Jaguar XF влаштували захопливу погоню за Джеймсом Бондом у Південній Італії.
Для захопливої сцени переслідування вузькими звивистими вулицями Мате́ри в Південній Італії вибрали два седани Jaguar XF оснащені повним приводом. Про що повідомляється на офіційному сайті компанії.
У гонитві за агентом 007 обидва авто проносяться буквально в декількох дюймах від стін і спускаються по вимощених сходах.
За словами керівника відділу спецефектів та екшн-автомобілів фільму "Не час помирати", Кріса Корбулда, в каскадерських трюках не було права на помилку. І Jaguar XF з його ходовими якостями і динамікою став відмінним вибором для цієї божевільної сцени автомобільної погоні.Важливо
До речі, спеціально до прем'єри "Не час помирати", новозеландський автогонщик із команди Jaguar Racing, Мітч Еванс і спортсменка Лінн Юнг знялися в спеціальному ролику.
Крім пам'яток Лондона і пробитого кулями Jaguar XF у ньому фігурують знакові моделі з попередніх фільмів про Джеймса Бонда:
- Jaguar C-X75 зі стрічки "007 Спектр" (2015);
- Jaguar XKR із фільму "Помри, але не зараз" (2002).
Фільм "Не час вмирати" вийшов 29 вересня 2021 року. Раніше Фокус уже повідомляв, що на прем'єрі "бондіани" Кейт Міддлтон з'явилася у сукні кольору золота. Крім Кейт із чоловіком, принцом Вільямом, світову прем'єру фільму відвідали принц Чарльз із дружиною.
Також ми розповідали про те, що 53-річний британський актор Денієл Крейґ, який зіграв суперагента Джеймса Бонда в п'яти частинах франшизи отримав такий же ранг у Королівському ВМФ Великобританії, що й Джеймс Бонд.