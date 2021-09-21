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У стилі Джеймса Бонда: розсекречений перший електромобіль Aston Martin (відео)

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Aston Martin DB5, Aston Martin DB5 Junior, Джеймс Бонд, Астон Мартін, дитячий електромобіль
Фото: Motor1.com | Електричний Aston Martin DB5 призначений для дітей

Aston Martin представив електромобіль DB5 Junior. Дебют нестандартної моделі приурочили до прем'єри фільму про Джеймса Бонда "Не час помирати".

У новій частині бондіани знову присутній Aston Martin DB5, а тепер є можливість купити його електричний клон. Правда, це не повноцінний автомобіль, а дитяча машинка розміром у 2/3 оригіналу.

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З фар висуваються бутафорські кулемети
Фото: Motor1.com

Створювали електрокар фірми Little Car Company і EON Productions, але він сертифікований Aston Martin. Його власники зможуть відвідувати всі офіційні заходи бренду і навіть вступити в офіційний клуб Aston Martin.

Aston Martin DB5, Aston Martin DB5 Junior, Джеймс Бонд, Астон Мартін, дитячий електромобіль
Салон оброблений шкірою і деревом
Фото: Motor1.com

Маленький Aston Martin DB5 Junior до найменших деталей повторює авто Джеймса Бонда, але є кабріолетом, а не купе. Його салон оброблений натуральною шкірою і деревом, присутні і шпигунські гаджети. Натисканням кнопки можна міняти номер авто або випускати димову завісу. З фар висуваються кулемети, але, звичайно, не стріляють.

Електромотор потужністю 21,8 к. с. дозволяє розвинути зовсім не дитячу швидкість 72 км/год. По суті, це перший серійний електрокар Aston Martin, адже анонсований раніше електричний RapidE так і не запустили в серію.

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Номери автомобіля змінюються натисканням кнопки
Фото: Motor1.com

При цьому управляти електромобілем можна без прав, але тільки не на дорогах загального користування. Передбачено навіть спеціальний дрифтовий режим. Запас ходу складає 64 км.

Дебют авто приурочили до прем'єри нової серії бондіани

Коштує подібна іграшка чимало — цілих 90 тис. фунтів стерлінгів ($125 тис.). Всього виготовлять тільки 125 таких кабріолетів.

До слова, це не перша дитяча машинка від виробника суперкарів — раніше схожий електрокар випустили і Bugatti.

Також Фокус розповідав, що раніше Aston Martin представив свій перший мотоцикл, і його також випустили лімітованою серією.