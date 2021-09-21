У стилі Джеймса Бонда: розсекречений перший електромобіль Aston Martin (відео)

Aston Martin представив електромобіль DB5 Junior. Дебют нестандартної моделі приурочили до прем'єри фільму про Джеймса Бонда "Не час помирати".

У новій частині бондіани знову присутній Aston Martin DB5, а тепер є можливість купити його електричний клон. Правда, це не повноцінний автомобіль, а дитяча машинка розміром у 2/3 оригіналу.

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[ + – ] З фар висуваються бутафорські кулемети Фото: Motor1.com

Створювали електрокар фірми Little Car Company і EON Productions, але він сертифікований Aston Martin. Його власники зможуть відвідувати всі офіційні заходи бренду і навіть вступити в офіційний клуб Aston Martin.

[ + – ] Салон оброблений шкірою і деревом Фото: Motor1.com

Маленький Aston Martin DB5 Junior до найменших деталей повторює авто Джеймса Бонда, але є кабріолетом, а не купе. Його салон оброблений натуральною шкірою і деревом, присутні і шпигунські гаджети. Натисканням кнопки можна міняти номер авто або випускати димову завісу. З фар висуваються кулемети, але, звичайно, не стріляють.

Електромотор потужністю 21,8 к. с. дозволяє розвинути зовсім не дитячу швидкість 72 км/год. По суті, це перший серійний електрокар Aston Martin, адже анонсований раніше електричний RapidE так і не запустили в серію.

[ + – ] Номери автомобіля змінюються натисканням кнопки Фото: Motor1.com

При цьому управляти електромобілем можна без прав, але тільки не на дорогах загального користування. Передбачено навіть спеціальний дрифтовий режим. Запас ходу складає 64 км.

[ + – ] Дебют авто приурочили до прем'єри нової серії бондіани

Коштує подібна іграшка чимало — цілих 90 тис. фунтів стерлінгів ($125 тис.). Всього виготовлять тільки 125 таких кабріолетів.

До слова, це не перша дитяча машинка від виробника суперкарів — раніше схожий електрокар випустили і Bugatti.

Також Фокус розповідав, що раніше Aston Martin представив свій перший мотоцикл, і його також випустили лімітованою серією.