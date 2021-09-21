В стиле Джеймса Бонда: рассекречен первый электромобиль Aston Martin (видео)

Aston Martin представил электромобиль DB5 Junior. Дебют нестандартной модели приурочили к премьере фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать".

В новой части Бондианы снова присутствует Aston Martin DB5, а теперь есть возможность купить его электрического клона. Правда, это не полноценный автомобиль, а детская машинка размером в 2/3 оригинала.

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[ + – ] Из фар выдвигаются бутафорские пулеметы Фото: Motor1.com

Создавали электрокар фирмы Little Car Company и EON Productions, но он сертифицирован Aston Martin. Его владельцы смогут посещать все официальные мероприятия бренда и даже вступить в официальный клуб Aston Martin.

[ + – ] Салон отделан кожей и деревом Фото: Motor1.com

Маленький Aston Martin DB5 Junior до малейших деталей повторяет авто Джеймса Бонда, но является кабриолетом, а не купе. Его салон отделан натуральной кожей и деревом, присутствуют и шпионские гаджеты. Нажатием кнопки можно менять номер авто или выпускать дымовую завесу. Из фар выдвигаются пулеметы, но, конечно, не стреляют.

Электромотор мощностью 21,8 л. с. позволяет развить совсем не детскую скорость в 72 км/ч. По сути, это первый серийный электрокар Aston Martin, ведь анонсированный ранее электрический RapidE так и не запустили в серию.

[ + – ] Номера автомобиля меняются нажатием кнопки Фото: Motor1.com

При этом управлять электромобилем можно без прав, но только не на дорогах общего пользования. Предусмотрен даже специальный дрифтовый режим. Запас хода составляет 64 км.

[ + – ] Дебют авто приурочили к премьере новой серии Бондианы

Стоит подобная игрушка немало – целых 90 тыс. фунтов стерлингов ($125 тыс.). Всего изготовят только 125 таких кабриолетов.

К слову, это не первая детская машинка от производителя суперкаров — ранее схожий электрокар выпустили и Bugatti.

Также Фокус рассказывал, что ранее Aston Martin представил свой первый мотоцикл и его также выпустили лимитированной серией.