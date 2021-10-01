Безумная погоня на Jaguar: новый фильм про Джеймса Бонда (видео)

В 25-ом фильме об агенте 007 — "Не время умирать", два Jaguar XF устроили захватывающую погоню за Джеймсом Бондом в Южной Италии.

Для захватывающей сцены преследования узкими извилистыми улицами Мате́ры в Южной Италии выбрали два седана Jaguar XF оснащенные полным приводом. О чем сообщается на официальном сайте компании.

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[ + – ] Оба седана Jaguar XF оснащены полным приводом Фото: Jaguar

В погоне за агентом 007 оба авто проносятся буквально в нескольких дюймах от стен и спускаются по вымощенной лестнице.

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По словам руководителя отдела спецэффектов и экшн-автомобилей фильма "Не время умирать", Криса Корбулда, в каскадерских трюках не было права на ошибку. И Jaguar XF с его ходовыми качествами и динамикой стал отличным выбором для этой безумной сцены автомобильной погони.

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Кстати, специально к премьере "Не время умирать", новозеландский автогонщик из команды Jaguar Racing, Митч Эванс и спортсменка Линн Юнг снялись в специальном ролике.

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Помимо достопримечательностей Лондона и пробитого пулями Jaguar XF в нем фигурируют знаковые модели из предыдущих фильмов о Джеймсе Бонде:

Jaguar C-X75 из ленты "007 Спектр" (2015)

Jaguar XKR из фильма "Умри, но не сейчас" (2002)

Фильм "Не время умирать" вышел 29 сентября 2021 года. Ранее Фокус уже сообщал, что на премьере "бондианы" Кейт Миддлтон появилась в платье цвета золота. Кроме Кейт с супругом, принцем Уильямом, мировую премьеру фильма посетили принц Чарльз с супругой.

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Также мы рассказывали о том, что 53-летний британский актер Дэниел Крейг, сыгравший суперагента Джеймса Бонда в пяти частях франшизы получил такой же ранг в Королевском ВМФ Великобритании, что и Джеймс Бонд.