Безумная погоня на Jaguar: новый фильм про Джеймса Бонда (видео)
В 25-ом фильме об агенте 007 — "Не время умирать", два Jaguar XF устроили захватывающую погоню за Джеймсом Бондом в Южной Италии.
Для захватывающей сцены преследования узкими извилистыми улицами Мате́ры в Южной Италии выбрали два седана Jaguar XF оснащенные полным приводом. О чем сообщается на официальном сайте компании.
В погоне за агентом 007 оба авто проносятся буквально в нескольких дюймах от стен и спускаются по вымощенной лестнице.
По словам руководителя отдела спецэффектов и экшн-автомобилей фильма "Не время умирать", Криса Корбулда, в каскадерских трюках не было права на ошибку. И Jaguar XF с его ходовыми качествами и динамикой стал отличным выбором для этой безумной сцены автомобильной погони.Важно
Кстати, специально к премьере "Не время умирать", новозеландский автогонщик из команды Jaguar Racing, Митч Эванс и спортсменка Линн Юнг снялись в специальном ролике.
Помимо достопримечательностей Лондона и пробитого пулями Jaguar XF в нем фигурируют знаковые модели из предыдущих фильмов о Джеймсе Бонде:
- Jaguar C-X75 из ленты "007 Спектр" (2015)
- Jaguar XKR из фильма "Умри, но не сейчас" (2002)
Фильм "Не время умирать" вышел 29 сентября 2021 года. Ранее Фокус уже сообщал, что на премьере "бондианы" Кейт Миддлтон появилась в платье цвета золота. Кроме Кейт с супругом, принцем Уильямом, мировую премьеру фильма посетили принц Чарльз с супругой.
Также мы рассказывали о том, что 53-летний британский актер Дэниел Крейг, сыгравший суперагента Джеймса Бонда в пяти частях франшизы получил такой же ранг в Королевском ВМФ Великобритании, что и Джеймс Бонд.