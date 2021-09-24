Дэниел Крейг получил такой же ранг в Королевском ВМФ Великобритании, что и Джеймс Бонд

Актер заявил, что это звание для него – большая честь.

53-летний британский актер Дэниел Крейг, сыгравший суперагента Джеймса Бонда в пяти частях франшизы, к выходу последней серии под названием "Не время умирать" подошел не только в ранге одного из самых высокооплачиваемых актеров в индустрии кино, но и получил почетное звание от Королевского военно-морского флота Великобритании, сообщают зарубежные СМИ.

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Актер назначен почетным коммандером военно-морского флота Великобритании, как и его герой в "бондиане", ведь, по сюжету, агент 007 – не только секретный сотрудник МИ-6, но и командующий ВМФ.

Полное звание Джеймса Бонда – командир Джеймс Бонд CMG RNVR, что указывает на то, что он является членом ордена Святого Михаила и Святого Георгия и Королевского военно-морского резерва. В оригинальных романах Яна Флеминга Бонд служил на флоте во время Второй мировой войны, прежде чем был завербован в качестве шпиона после ее окончания. Военное прошлое персонажа в фильмах не слишком много обсуждается, но в некоторых лентах, таких как "Шпион, который меня любил" и "Завтра не умрет никогда", он снова надевал свою старую военно-морскую форму.

Крейг, комментируя награду, сказал, что очень тронут таким жестом.

"Для меня большая честь быть назначенным в звании Почетного командующего на высшей службе", – отметил актер.

Причина, по которой Крейг получил это звание сейчас, заключается в том, что его многолетнее пребывание на посту агента 007, наконец, подходит к концу, поскольку "Не время умирать" официально является последним фильмом с его участием. Этот вопрос сейчас активно обсуждается, и продюсеры картины уже высказались на тему того, каким должен быть следующий Бонд.

30 сентября премьера 25-й части "бондианы" стартует в британских кинотеатрах. Ожидается, что на премьерный показ фильма придут принц Чарльз с супругой, а компанию им составят принц Уильям и Кейт Миддлтон.