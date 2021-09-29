Кейт Миддлтон в платье цвета золота появилась на премьере "бондианы": кадры роскоши

Кроме Кейт и Уильяма, мировую премьеру фильма "Не время умирать" посетили принц Чарльз с супругой.

Герцогиня Кембриджская Кэтрин вместе с мужем, а также принцем Чарльзом и его супругой Камиллой, герцогиней Корнуолльской, посетила мировую премьеру 25-й части "бондианы" под названием "Не время умирать", которая состоялась в Королевском Альберт-холле в Лондоне, и стала настоящей сенсацией вечера.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Кейт Миддлтон выбрала для появления на публике роскошное облегающее платье с кейпом и глубоким вырезом от любимого бренда Jenny Packham стоимостью почти $4000, телесного цвета с прозрачным верхом, щедро декорированном пайетками, из-за чего весь наряд выглядел, словно сделанный из золота. Образ она дополнила золотыми серьгами Onitaa за $390, сделанными на заказ южноазиатским лейблом роскошной моды в Пакистане. На ногах у герцогини были кожаные туфли Aquazzura за $750.

[ + – ] Герцогиня Кэтрин затмила на премьере даже голливудских звезд

Ее супруг, принц Уильям, появился на красной дорожке в классическом черном смокинге, позволив своей супруге сиять в буквальном смысле этого слова.

Уильям и Кейт приехали в Альберт-холл первыми. Под восторженные крики толпы они прошли по красной ковровой дорожке мимо одного из знаменитых автомобилей Aston Martin из фильма ко входу в здание. Затем к ним присоединились отец герцога Кембриджского с женой.

[ + – ] При встрече Кейт Миддлтон обняла и поцеловала свекра, принца Чарльза Фото: Getty Images

Принц Чарльз надел на премьеру черный костюм с белой рубашкой и галстуком-бабочкой, а Камилла Паркер-Боулз выбрала для выхода в свет бледно-голубое шифоновое платье с серебряной вышивкой от Bruce Oldfield. К нему герцогиня подобрала туфли-лодочки из серебристой кожи Sole Bliss Carmen на среднем каблуке.

[ + – ] Видео мероприятия принц Чарльз и Камилла, герцогиня Корнуолльская, поделились в соцсетях

На премьере высокопоставленные члены королевской семьи пообщались с актерами, сыгравшими в картине: Дэниелом Крейгом, Рами Малеком, Леей Сейду и Лашаной Линч. Кроме того, им представили сценаристов Фиби Уоллер-Бридж, Нила Первиса и Роберта Уэйда, а также певицу Билли Эйлиш и ее брата-музыканту Финнеаса О'Коннелла, которые стали соавторами нового саундтрека к фильму. Кейт, Уильям, Камилла и Чарльз побеседовали и с продюсерами картины Майклом Джи Уилсоном и Барбарой Брокколи и режиссером ленты Кэри Джоджи Фукунагой.

"Замечательно видеть @ 007 снова на наших больших экранах! "Нет времени умирать" — 25-й фильм о Бонде и последний после 15 лет для Дэниела Крейга в этой роли. Он демонстрирует вдохновляющую работу актеров, музыкантов, режиссеров, кинематографистов и всех, кто участвовал в создании такого особенного фильма", – написали герцоги Кембриджские на своей официальной странице в Twitter после премьеры.

В зале к королевской семье присоединились ряд медицинских работников и военнослужащих. Это был жест благодарности за их работу во время пандемии Covid.

Долгожданный фильм "Нет времени умирать" стал последним для Дэниела Крейга, сыгравшего в пяти сериях "бондианы". Во время общения с актером Кейт Миддлтон призналась, что является его давней и большой поклонницей.

"Вы очень мил выглядите!", – отреагировал на появление герцогини Кэтрин Крейг, который недавно получил почетное звание коммандера Королевского военно-морского флота Великобритании. Аналогичное было у его героя Джеймса Бонда.

Редкое появление принца Чарльза с женой, сыном и невесткой на публике уже дало повод СМИ говорить о "новой эре" сотрудничества и солидарности между будущим королем и его первенцем. Кроме того, появление на премьере высокопоставленных членов монаршей семьи объясняется еще и тем, что наследник престола Чарльз является покровителем Британского института кино, а его сын Уильям – президентом Британской академии кино и телевизионных искусств (Bafta).

В последний раз герцоги Кембриджские были на премьере "бондианы" в 2015 году, когда вышел фильм "призрак". Тогда вместе с ними был и принц Гарри. Чарльз и Камилла посетили мировую премьеру 23-го фильма о Бонде "007: Координаты "Скайфолл"" в 2012 году. Кстати, принц Чарльз, который является большим поклонником "бондианы", еще в 2019 году побывал на ъемках картины и пообщался с Крейгом.

[ + – ] Принц Чарльз и Дэниел Крейг, 2019 год

Напомним, Кейт Миддлтон сыграла в теннис в паре с новой суперзвездой этого вида спорта в Великобритании Эммой Радукану. Последняя, кстати, тоже была замечена на премьере "Не время умирать".