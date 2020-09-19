Том Харди сменит Дэниела Крейга в новых фильмах о Джеймсе Бонде, – СМИ

Звезде "Дюнкерка" и "Безумного Макса" предложили роль после прослушивания в июне.

43-летний актер Том Харди выбран на роль Джеймса Бонда вместо Дэниэла Крейга, сообщает The Vulcan Reporter со ссылкой на источники.

По данным издания, Харди предложили роль после прослушивания еще в июне.

Харди может стать восьмым актером, исполнявшим роль агент 007 после Шона Коннери, Дэвида Нивена, Джорджа Лазенби, Роджера Мура, Тимоти Далтона, Пирса Броснана и Дэниэла Крейга.

Сообщается, что продюсеры планировали представить Тома Харди как 10-го Джеймса Бонда в ноябре – в том же месяце, когда должен был выйти фильм "Нет времени умирать". Однако из-за пандемии коронавируса, заявление будет сделано позже в этом году или в начале 2021 года.

В Украине начало проката "Не время умирать" запланировано на 12 ноября.

Том Харди снимался в фильмах "Темный рыцарь", "Дюнкерк", "Безумный Макс: Дорога ярости", "Веном" и сериале "Острые козырьки".