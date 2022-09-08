У стилі Джеймса Бонда: китайці розробляють крісло-катапульту для авто (фото)
Катапультовані сидіння в авто — нова система пасивної безпеки. В разі ДТП вони вистрілюватимуться з машини та рятуватимуть водія та пасажирів.
Інженери Chery розробляють крісло-катапульту для автомобілів. Концерн вже подав заявку на реєстрацію винаходу до китайського патентного бюро. Про це пише сайт Autohome.
У Chery вважають крісло-катапульту системою пасивної безпеки. В разі неминучої ДТП такі сидіння вистрілюватимуться з авто і так рятуватимуть водія та пасажирів від травм.
Судячи з єдиного патентного зображення, крісло-катапульта на вигляд практично нічим не відрізняється від звичайного автомобільного сидіння. Хіба що ремені безпеки у нього п'ятиточкові, як у перегонових авто чи бойових літаках.Важливо
Поки в Chery не розповіли, що буде з дахом авто в разі спрацьовування крісла-катапульти — він повинен відкриватися. Також не вказано, як приземлятимуться сидіння і як поведеться технологія під час перевертання машини. Очевидно поки технологія на початковій стадії розробки.
Нагадаємо, що ідея крісла-катапульти в авто не нова — експерименти з цією технологією проводились із середини ХХ століття. Також слід зазначити, що сидіння-катапульту в 1964 році отримав знаменитий Aston Martin DB5 Джеймса Бонда (в разі його спрацьовування в даху відкривався люк).
Раніше Фокус повідомляв, що китайські автомобілі пройшли краш-тести EuroNCAP і отримали чудові оцінки.