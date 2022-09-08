У стилі Джеймса Бонда: китайці розробляють крісло-катапульту для авто (фото)

Катапультовані сидіння в авто — нова система пасивної безпеки. В разі ДТП вони вистрілюватимуться з машини та рятуватимуть водія та пасажирів.

Інженери Chery розробляють крісло-катапульту для автомобілів. Концерн вже подав заявку на реєстрацію винаходу до китайського патентного бюро. Про це пише сайт Autohome.

У Chery вважають крісло-катапульту системою пасивної безпеки. В разі неминучої ДТП такі сидіння вистрілюватимуться з авто і так рятуватимуть водія та пасажирів від травм.

[ + – ] Заявку на реєстрацію винаходу подали до патентного бюро Китаю Фото: autohome.com.cn

Судячи з єдиного патентного зображення, крісло-катапульта на вигляд практично нічим не відрізняється від звичайного автомобільного сидіння. Хіба що ремені безпеки у нього п'ятиточкові, як у перегонових авто чи бойових літаках.

Важливо

Працює на воді: в інтернеті показали унікальне авто української розробки (відео)

Поки в Chery не розповіли, що буде з дахом авто в разі спрацьовування крісла-катапульти — він повинен відкриватися. Також не вказано, як приземлятимуться сидіння і як поведеться технологія під час перевертання машини. Очевидно поки технологія на початковій стадії розробки.

[ + – ] Катапультованим сидінням оснащений Aston Martin Джеймса Бонда Фото: imdb.com

Нагадаємо, що ідея крісла-катапульти в авто не нова — експерименти з цією технологією проводились із середини ХХ століття. Також слід зазначити, що сидіння-катапульту в 1964 році отримав знаменитий Aston Martin DB5 Джеймса Бонда (в разі його спрацьовування в даху відкривався люк).

Раніше Фокус повідомляв, що китайські автомобілі пройшли краш-тести EuroNCAP і отримали чудові оцінки.