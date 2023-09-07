Розбитий британський спорткар 60-х продають за ціною нового Toyota Land Cruiser (фото)

Цей Aston Martin DB6 може піти з молотка за шестизначну суму. Спорткар оснащується 286-сильним двигуном і міг розганятися до сотні приблизно за 7 секунд.

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У США на аукціон Copart виставили раритетний спорткар Aston Martin DB6 1969 року. Автомобіль сильно пошкоджений, але його вартість виявилася дуже високою. Подробиці про авто розповіли на сайті аукціонного дому.

Цей Aston Martin DB6 пофарбований у сріблястий колір. Такі спорткари дуже цінуються серед колекціонерів і в середньому продаються на аукціонах за кілька сотень тисяч доларів. Проте цей екземпляр перебуває в поганому стані.

На кузові є сліди корозії Фото: Copart

На кузові є безліч пошкоджень після ДТП. Передня частина спорткара розбита і потребує серйозного ремонту.

Передня частина спорткара постраждала найбільше Фото: Copart

Інтер'єр авто виконаний у червоному кольорі. Він також потребує відновлення, оскільки був пошкоджений. Всередину спорткара потрапили пил і пісок.

Інтер'єр також не в найкращому стані Фото: Copart

Aston Martin DB6 оснащений 4,0-літровим атмосферним двигуном потужністю 286 к.с. і 380 Нм крутного моменту. Він працює в парі з 5-ступінчастою механічною коробкою перемикання передач.

Розгін від 0 до 100 км/год займає близько 7 секунд. Максимальна швидкість спорткара становить 241 км/год.

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Пробіг цього авто становить 79 020 км, але він потребує серйозного ремонту. Попри це зараз максимальна ставка за лот становить 97 500 доларів. За цю суму можна купити новий Toyota Land Cruiser 300 у максимальній комплектації.

Раніше Фокус повідомляв, що в США на аукціон виставили дуже рідкісний Dodge Durango Shelby SP 360 1999 року.