Ексклюзивні капсули часу: в Україну привезли колекційні британські суперкари (фото)

До Києва привезли три спортивні Aston Martin в ідеальному стані. У деяких із них пробіг становить 100-200 км, тобто їх можна назвати капсулами часу.

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В Україну під час війни продовжують ввозити колекційні авто. Зовсім недавно в Дніпрі бачили рідкісні заряджені BMW, а тепер у Києві сфотографували суперкари Aston Martin. Про це повідомляє сайт ТопЖир.

Загальна вартість автомобілів становить близько 500 000 доларів. Найстарішим і найраритетнішим є Aston Martin V8 1998 року. Випущено тільки 101 таке купе, з них лише 30 — з лівим розташуванням керма.

Aston Martin V8 Фото: supercars_ua

Під капотом купе встановлено 354-сильну вісімку, що дає змогу розвинути 250 км/год. Пробіг Aston Martin V8 становить 29 тис. км.

Aston Martin DB9 був набагато більш масовим, але зате це купе в сріблястому кольорі Skyfall Silver ідеально збереглося. Це капсула часу з пробігом лише 118 км.

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Aston Martin DBS у червоному кольорі Fire Red проїхав трохи більше — 248 км. Це заряджена версія DB9 зі збільшеною до 517 к. с. потужністю 6,0-літрового V12. Максимальна швидкість купе становить 307 км/год. Суперкар прославився як авто Джеймса Бонда у фільмі "Казино Ройяль".

До слова, нещодавно в Києві "засвітився" ще один Aston Martin Джеймса Бонда — суперкар Vanquish початку 2000-х.

Також Фокус повідомляв, що в Україну привезли колекційні Porsche і Ferrari в новому стані.