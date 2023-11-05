Як у Джеймса Бонда: у Києві помітили рідкісний британський суперкар 2000-х (фото)

Суперкар Aston Martin Vanquish свого часу був флагманською моделлю британської марки. Купе оснащене 467-сильним V12 і здатне розвинути 306 км/год.

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У Києві на паркінгу сфотографували раритетний Aston Martin Vanquish 2004 року. В Україні зареєстровано лише кілька таких суперкарів. Знімки авто з'явилися на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Суперкар Aston Martin Vanquish першого покоління на початку 2000-х був флагманом британської марки. Купе коштувало від 225 000 доларів і прославилося як авто Джеймса Бонда у фільмі "Помри, але не зараз".

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Елегантний дизайн Aston Martin Vanquish розробив знаменитий британський стиліст Ян Каллум. Це була перша модель марки, в конструкції якої використовували карбон. Купе пропонували у версіях на 2 і 4 місця.

Авто знімалося у фільмі про пригоди Джеймса Бонда Фото: Topcars UA

Aston Martin Vanquish оснащений 5,9-літровим V12 потужністю 467 к.с. і пропонувався з 6-ступінчастою механічною або роботизованою КПП. Задньопривідне купе здатне розігнатися до 100 км/год за 5 с і розвинути 306 км/год.

Загалом із 2001 до 2005 року випустили лише 1492 таких автомобілі. Потім представили вдосконалену 520-сильну модифікацію Vanquish S.

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