Как у Джеймса Бонда: в Киеве заметили редчайший британский суперкар 2000-х (фото)

Суперкар Aston Martin Vanquish в свое время был флагманской моделью британской марки. Купе оснащено 467-сильным V12 и способно развить 306 км/ч.

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Суперкар Aston Martin Vanquish первого поколения в начале 2000-х был флагманом британской марки. Купе стоило от 225 000 долларов и прославилось как авто Джеймса Бонда в фильме "Умри, но не сейчас".

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Элегантный дизайн Aston Martin Vanquish разработал знаменитый британский стилист Ян Каллум. Это была первая модель марки, в конструкции которой использовали карбон. Купе предлагали в версиях на 2 и 4 места.

Авто снималось в фильме о приключениях Джеймса Бонда Фото: Topcars UA

Aston Martin Vanquish оснащен 5,9-литровым V12 мощностью 467 л. с. и предлагался с 6-ступенчатыми механической или роботизированной КПП. Заднеприводное купе способно разогнаться до 100 км/ч за 5 с и развить 306 км/ч.

Всего с 2001 по 2005 год выпустили только 1492 таких автомобилей. Затем представили усовершенствованную 520-сильную модификацию Vanquish S.

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