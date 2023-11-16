В Україні помітили колекційні заряджені BMW 90-х вартістю понад 100 000 євро (фото)
Раритетні спорткари BMW помітили на парковці Дніпровської митниці. Вартість кожного авто становить 30-50 тисяч євро.
В Україну привезли рідкісні спортивні BMW. Колекційні автомобілі сфотографували в Дніпрі. Про це повідомляє сайт ТопЖир.
Спорткари BMW помітили на парковці Дніпровської митниці, тобто їх щойно нещодавно пригнали в нашу країну і готують до розмитнення. Сумарна вартість трьох автомобілів становить щонайменше 100 000 євро.
Зокрема, на паркінгу ідентифіковано кабріолет і купе BMW Z3 M, які випускали з 1996 по 2002 рік. Спорткари оснащені 3,2-літровою рядною шісткою потужністю 321 к. с. і 6-ступінчастою механічною КПП.Важливо
Вони здатні розігнатися до 100 км/год приблизно за 5 с, а їхня максимальна швидкість обмежена на позначці в 250 км/год. Ціна BMW Z3 M зараз становить від 30 000 до 50 000 євро.
Крім того, в Україну привезли набагато рідкісніший BMW Alpina B12 6.0. Заряджену версію BMW 7 Series E38 у 1999-2001 роках випустили дуже невеликим тиражем у 94 екземпляри. Її ціна становить 45-50 тис. євро.
Спортивний седан оснащений 6,0-літровим V12 потужністю 430 к. с. Розгін до 100 км/год займає менше 6 секунд.
До слова, спортивні BMW 90-х нещодавно привезли і до Києва — три машини бачили на автовозі.
Також Фокус повідомляв, що в Україні з'явився новий BMW 5 Series 2024.