Один з найрідкісніших сучасних спорткарів BMW виставили на продаж (фото)

BMW 3.0 CSL був випущений обмеженим тиражем у 50 екземплярів. Спорткар оснащений 560-сильним двигуном і здатний розвивати швидкість понад 300 км/год.

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На аукціоні RM Sotheby's виставили рідкісний спорткар BMW 3.0 CSL. Автомобіль проїхав лише 33 кілометри з моменту виробництва. Подробиці про авто розповіли на сайті аукціонного дому.

BMW 3.0 CSL заснований на моделі M4, але має унікальний дизайн. Цей спорткар ширший за свого "донора", а також відрізняється наявністю масивного заднього спойлера ззаду.

Ззаду встановлено масивний спойлер Фото: RM Sotheby's

Автомобіль ніколи не був зареєстрований, тому переможець торгів стане першим офіційним власником. Спорткар має ідеальний стан.

Кожен спорткар виготовлявся вручну командою з 30 фахівців. Збірка одного авто в середньому займала близько десяти днів.

BMW 3.0 CSL випущено обмеженим тиражем у 50 екземплярів. На торги виставлено 44-й виготовлений автомобіль.

В інтер'єрі присутнє унікальне оздоблення та ексклюзивний важіль перемикання передач. Також всередині можна знайти табличку з номером авто.

В інтер'єрі присутнє унікальне оздоблення Фото: RM Sotheby's

BMW 3.0 CSL оснащений 3,0-літровим рядним шестициліндровим турбованим двигуном потужністю 560 к.с. Він працює в парі з 6-ступінчастою механічною коробкою передач.

Розгін від 0 до 100 км/год займає близько 3,5 секунди. Максимальна швидкість становить понад 300 км/год.

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Торги за цей BMW 3.0 CSL відбудуться вже 25 листопада. В аукціонному домі очікують виручити за авто від 855 000 до 1,28 млн доларів.

Раніше Фокус писав, що на аукціон Goldin виставили унікальний лімузин Learmousine.