Ексклюзивний Ferrari рок-зірки продали за $3,6 мільйона (відео)

Ferrari F50 — один із перших суперкарів, створених із використанням технологій "Формули-1". Його 520-сильний V12 дає змогу розвивати 325 км/год.

У Великій Британії на аукціоні Collecting Cars продали знаменитий Ferrari F50 1997 року. За культовий лімітований суперкар віддали 2 940 500 фунтів стерлінгів ($3,6 мільйона). Про це повідомляють на сайті аукціону.

Суперкар побудували для Рода Стюарта Фото: Collecting Cars

Суперкар Ferrari F50 — дуже рідкісна модель, присвячена 50-річчю італійської марки. Усього зібрано лише 349 таких авто, і їхні ціни останнім часом злетіли до небес.

Пробіг суперкара становить 17 700 км Фото: Collecting Cars

Конкретно цей Ferrari F50 також примітний зоряним власником — його побудували за індивідуальним замовленням знаменитого рок-музиканта Рода Стюарта. Виконавець All for Love і Have You Ever Seen The Rain відомий своєю любов'ю до суперкарів. До слова, нещодавно на аукціоні також продали його рідкісний Lamborghini.

Двигун Ferrari F50 створений на базі мотора з "Формули-1" Фото: Collecting Cars

Род Стюарт володів Ferrari F50 до 2002 року, після чого авто кілька разів переходило з рук у руки і навіть деякий час експлуатувалося в Дубаї. Проте, пробіг Ferrari невеликий — лише 17 700 км.

Ferrari F50 — екстремальний суперкар, побудований із застосуванням технологій "Формули-1". Його 4,7-літровий V12 побудований на основі двигуна гоночного боліда.

Мотор розвиває 520 к. с. і працює в парі з 6-ступінчастою механічною КПП. Суперкар Ferrari F50 здатний розігнатися за 3,7 с і розвинути 325 км/год.

