Ексклюзивний Ferrari рок-зірки продали за $3,6 мільйона (відео)
Ferrari F50 — один із перших суперкарів, створених із використанням технологій "Формули-1". Його 520-сильний V12 дає змогу розвивати 325 км/год.
У Великій Британії на аукціоні Collecting Cars продали знаменитий Ferrari F50 1997 року. За культовий лімітований суперкар віддали 2 940 500 фунтів стерлінгів ($3,6 мільйона). Про це повідомляють на сайті аукціону.
Суперкар Ferrari F50 — дуже рідкісна модель, присвячена 50-річчю італійської марки. Усього зібрано лише 349 таких авто, і їхні ціни останнім часом злетіли до небес.
Конкретно цей Ferrari F50 також примітний зоряним власником — його побудували за індивідуальним замовленням знаменитого рок-музиканта Рода Стюарта. Виконавець All for Love і Have You Ever Seen The Rain відомий своєю любов'ю до суперкарів. До слова, нещодавно на аукціоні також продали його рідкісний Lamborghini.
Род Стюарт володів Ferrari F50 до 2002 року, після чого авто кілька разів переходило з рук у руки і навіть деякий час експлуатувалося в Дубаї. Проте, пробіг Ferrari невеликий — лише 17 700 км.Важливо
Ferrari F50 — екстремальний суперкар, побудований із застосуванням технологій "Формули-1". Його 4,7-літровий V12 побудований на основі двигуна гоночного боліда.
Мотор розвиває 520 к. с. і працює в парі з 6-ступінчастою механічною КПП. Суперкар Ferrari F50 здатний розігнатися за 3,7 с і розвинути 325 км/год.
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