Було випущено всього 26 штук: на аукціон виставили рідкісний ретроавтомобіль Ferrari

Ціна на Ferrari 365 GTB/4 "Daytona" Berlinetta 1971 року стартує з 450 тисяч фунтів стерлінгів, але цікава історія, пов'язана з машиною, робить її дорожчою.

На аукціон Sotheby's виставили ретро-суперкар 1970-х років, такий рідкісний, всього було випущено 26 екземплярів. У класичного Ferrari 365 GTB/4 "Daytona" Berlinetta 1971 року було всього три власники і гламурна історія. Її розповіли на сайті аукціонного дому RM Sotheby's.

Це один із 26 екземплярів 365 GTB/4 Daytona Berlinetta, спочатку забарвлених у колір Nocciola Metallizzato, і один із загалом 158 випущених екземплярів із правим кермом.

Спочатку Ferrari 365 GTB/4 "Daytona" Berlinetta 1971 року був золотистим Фото: RM Sotheby's

Модель Ferrari 365 GTB/4, що з'явилася на Паризькому автосалоні 1968 року, незабаром стала повсюдно відома як "Daytona" на честь першого, другого і третього місця команди Scuderia на перегонах "24 години Дайтони" 1967 року.

Хоча Daytona і домоглася успіху на змаганнях, автомобілі, на яких виступав Чарльз Поцці, перемагали у своєму класі в Ле-Мані в 1972, 1973 і 1974 роках, це був насамперед дорожній автомобіль класу Gran Turismo, створений для подолання великих відстаней на величезній швидкості.

"Замовлений новим у січні 1971 року В. Дж. Скеллі, керуючим директором і власником дилерських центрів Ford Skellys, шасі 14323 не відповідало стандартній комплектації.

Скеллі заявив, що він хотів би, щоб його Daytona була пофарбована в колір Nocciola Metallizzato (металевий золотий), а шкіра Connolly була б світло-бежевого кольору.

Він зробив ще два запити: перший полягав у встановленні рульового колеса з дерев'яним ободом замість шкіряного, а також у постачанні автомобіля з дротяними дисками Borrani і маточинами з трьома вушками.

Салон Ferrari 365 GTB/4 "Daytona" Berlinetta 1971 року Фото: RM Sotheby's

"Це була не тільки чудова специфікація, а й Daytona містера Скеллі стала одним із 26 екземплярів моделі, яку Ferrari пофарбувала в колір Nocciola Metallizzato. Забраний з Маранелло 9 липня 1971 року, автомобіль прибув до Великої Британії наприкінці того ж місяця. Копія листа у справі від Скеллі зазначає, що він відклав реєстрацію автомобіля до нового року", — зазначають у Sotheby's.

Цей Ferrari 365 GTB/4 "Daytona" був придбаний Діком Ловеттом із Свіндона 1 квітня 1973 року і проданий наступному власнику, Брайану Сі, 1 серпня 1975 року. Пізніше, 29 жовтня 1976 року, він був зареєстрований на ім'я Роберта "Боббі" Белла, співзасновника Bell & Colvill Ltd, відомого дилера Lotus і Morgan, як наступного власника.

І суперкар, пофарбований у червоний колір на момент придбання, що показує пробіг близько 25 000 миль, залишався під опікою Белла до його смерті в 2017 році.

Ferrari 365 GTB/4 "Daytona" Berlinetta 1971 року Фото: RM Sotheby's

В аукціонному домі зазначають, що в досьє на автомобіль є безліч рахунків-фактур і актів технічного обслуговування, в яких детально описується пробіг і технічне обслуговування цього Ferrari Daytona.

Так, у 2015 році Белл придбав компоненти двигуна на суму 4 400 фунтів стерлінгів, а потім віддав двигун на перебирання фахівцеві Ferrari Вінсенту Меццулло з Гілфорда, графство Суррей. Робота була виконана, коли одометр показував приблизно 35 000 миль.

"Сьогодні Ferrari 365 GTB/4 Daytona представлений у червоному кольорі з коричневим шкіряним салоном із червоними вставками", — зазначають в аукціонному домі.

Примітно, але, купивши цей Ferrari, власник також отримає керівництво Ferrari, набір інструментів і запасне колесо.

Нагадаємо, у США виставили на продаж кабріолет Cadillac Eldorado 1976 року. Знамените розкішне авто оцінили в 58 000 доларів, хоча зазвичай ці авто в 2-2,5 раза дешевші.