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Авто

Розбитий шедевр: на аукціон виставили культове авто з фільму

авто з фільму вовк з волл-стріт, вовк з волл-стріт, Lamborghini Countach, суперкар Lamborghini, леонардо ді капріо
Фото: bonhams.com | Lamborghini Countach розбили на зйомках фільму "Вовк з Волл-стріт"

На зйомках фільму "Вовк з Волл-стріт" для реалістичності розбили справжній Lamborghini Countach. Суперкар не стали відновлювати після аварії.

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В Абу-Дабі на аукціон Bonhams виставили розбитий суперкар Lamborghini Countach 1989 року. За автомобіль планують виручити від 1,5 до 2 мільйонів доларів. Про це повідомляється на сайті аукціонного дому.

суперкар Lamborghini, авто з фільму вовк з волл-стріт, вовк з волл-стріт, Lamborghini Countach, леонардо ді капріо Fullscreen
Суперкар вирішили не відновлювати
Фото: bonhams.com

Висока ціна Lamborghini Countach обумовлена в тому, що цей автомобіль — кіногерой. Він знімався у знаменитому фільмі Мартіна Скорсезе "Вовк з Волл-стріт".

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Суперкар оснащений 455-сильним V12
Фото: bonhams.com

Як відомо, в кіно герой Леонардо ді Капріо сів за кермо Lamborghini Countach під дією наркотиків і потрапив на ньому в ДТП. Саме цей суперкар і розбили на зйомках — на цьому наполіг Мартін Скорсезе, який хотів більшої реалістичності і відмовився від використання копії Lamborghini. Мало того, автомобілю завдали додаткових пошкоджень, протаранивши його вантажівкою.

Lamborghini Countach, авто з фільму вовк з волл-стріт, вовк з волл-стріт, суперкар Lamborghini, леонардо ді капріо Fullscreen
За суперкар планують виручити від 1,5 до 2 мільйонів доларів
Фото: bonhams.com

Після зйомок Lamborghini Countach вирішили не відновлювати. У нього розбита передня частина і пошкоджені боковини. Разом з авто покупець отримає реквізит зі зйомок, а також пам'ятну дошку з автографами Мартіна Скорсезе, Леонардо ді Капріо і Марго Роббі.

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До речі, нещодавно на аукціон виставили ще один Lamborghini Countach з фільму "Вовк з Волл-стріт" — його знімали в інших сценах і тому він цілий.

Обидва авто належать до фінальної версії моделі Lamborghini Countach 25th Anniversary. Таке купе оснащували 5,2-літровим 455-сильним V12, що давав змогу розганятися до 100 км/год за 4,7 с і розвивати 295 км/год.

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