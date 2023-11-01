На аукціоні розпродадуть вражаючу колекцію вінтажних американських спорткарів (фото)

У колекції зібрані рідкісні американські авто з потужними V8 під капотом. Вартість деяких із них сягає 300-400 тисяч доларів.

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У США на аукціон Mecum виставлено колекцію рідкісних ретро-авто. З молотка підуть недешеві спортивні Dodge і Plymouth "золотої" ери 60-70-х років. Їхні подробиці розкрили на сайті аукціонного дому.

Dodge Charger Daytona став першим серійним авто з антикрилом Фото: Mecum

Загалом продадуть шість потужних моделей. Найціннішою з них, безсумнівно, є Dodge Charger Daytona 1969 року — зараз вартість цих купе часом перевищує мільйон доларів, а середня ціна становить $400 000. Це перший у світі серійний автомобіль з антикрилом, випущений накладом у 503 екземпляри. Саме цей спорткар оснащений 7,2-літровим 375-сильним V8.

Dodge Charger 1970 року Фото: Mecum Dodge Charger 1974 року Фото: Mecum

Цим же мотором оснащені і Dodge Charger 1970 і 1972 років: у першому випадку його потужність становить 390 к. с. у другому — 280 к. с. Також є 6,6-літровий Dodge Charger 1974 року.

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Однак найціннішим є Dodge Charger 1971 року з 7,0-літровим 425-сильним V8 Hemi та автоматичною КПП. Таких купе зібрали лише 33. Авто здатне розігнатися до 100 км/год за 5,8 с і розвинути 240 км/год.

Plymouth Barracuda AAR Фото: Mecum

Єдиний Plymouth у колекції — купе Barracuda 1970 року в зарядженому виконанні AAR. По суті, це серійна версія гоночного авто з чемпіонату Trans-Am з 5,6-літровим 290-сильним V8. Plymouth Barracuda AAR може розігнатися до сотні за 5,8 с і розвинути 220 км/год. Таких купе випустили 2724 і їхня ціна часом доходить до $300 000.

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