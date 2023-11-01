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Авто

На аукционе распродадут впечатляющую коллекцию винтажных американских спорткаров (фото)

71 Dodge Charger, Dodge Charger, Dodge Charger Daytona, Plymouth Barracuda, Dodge Charger 1971
Фото: Mecum | Выпущено лишь 33 Dodge Charger 1971 года с 425-сильным V8 Hemi и автоматом

В коллекции собраны редкие американские авто с мощными V8 под капотом. Стоимость некоторых из них достигает 300-400 тысяч долларов.

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В США на аукцион Mecum выставлена коллекция редких ретро-авто. С молотка уйдут недешевые спортивные Dodge и Plymouth "золотой" эры 60-70-х годов. Их подробности раскрыли на сайте аукционного дома.

Dodge Charger Daytona 1969 Fullscreen
Dodge Charger Daytona стал первым серийным авто с антикрылом
Фото: Mecum

В общей сложности продадут шесть мощных моделей. Самой ценной из них, несомненно, является Dodge Charger Daytona 1969 года – сейчас стоимость этих купе порой превышает миллион долларов, а средняя цена составляет $400 000. Это первый в мире серийный автомобиль с антикрылом, выпущенный тиражом в 503 экземпляра. Конкретно этот спорткар оснащен 7,2-литровым 375-сильным V8.

Dodge Charger 1970 Fullscreen
Dodge Charger 1970 года
Фото: Mecum
Dodge Charger 1974 Fullscreen
Dodge Charger 1974 года
Фото: Mecum

Этим же мотором оснащены и Dodge Charger 1970 и 1972 годов: в первом случае его мощность составляет 390 л. с. во втором – 280 л. с. Также есть 6,6-литровый Dodge Charger 1974 года.

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Однако более ценным является Dodge Charger 1971 года с 7,0-литровым 425-сильным V8 Hemi и автоматической КПП. Таких купе собрали лишь 33. Авто способно разогнаться до 100 км/ч за 5,8 с и развить 240 км/ч.

plymouth aar cuda, Dodge Charger, Dodge Charger Daytona, Plymouth Barracuda, Dodge Charger 1971 Fullscreen
Plymouth Barracuda AAR
Фото: Mecum

Единственный Plymouth в коллекции – купе Barracuda 1970 года в заряженном исполнении AAR. По сути, это серийная версия гоночного авто из чемпионата Trans-Am с 5,6-литровым 290-сильным V8. Plymouth Barracuda AAR может разогнаться до сотни за 5,8 с и развить 220 км/ч. Таких купе выпустили 2724 и их цена порой доходит до $300 000.

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