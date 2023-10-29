В Киеве прошел слет старинных и эксклюзивных автомобилей (фото)

На слет съехались редкие старинные автомобили разных лет выпуска. Посетители смогли увидеть роскошный кабриолет Audi Front, яркий Dodge Dart 1960 года и редкий DeSoto.

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В Киеве провели слет ретро-авто, посвященный Дню автомобилиста. В столичный Наводницкий парк съехались несколько десятков винтажных машин. Их фото опубликовали на Facebook-странице автофестиваля Old Car Land – его организаторы выступили инициаторами мероприятия, закрывшего ретро-сезон 2023 года.

Audi Front UW225 Фото: facebook.com/Oldcarland

На слет приехало немало интересных авто, причем некоторым из них – более 80 лет. В частности, посетители смогли увидеть кабриолет Audi Front UW225 30-х – одну из первых премиальных моделей с передним приводом.

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Винтажных довоенных кабриолетов на слете хватало – привезли редкий Fiat-NSU 1100 1938 года и сразу два Opel Super 6 1936 года. Раритетом является единственный в Украине седан DeSoto S6 1939 года.

Яркий Dodge Dart 1960 года длиной свыше 5 метров привлекал обилием хрома и трудно поверить, что в свое время это была бюджетная моделью. Седан оснащен автоматической КПП с кнопками вместо рычага.

Opel Super 6 Фото: facebook.com/Oldcarland Fiat-NSU 1100 Фото: facebook.com/Oldcarland DeSoto S6 Фото: facebook.com/Oldcarland Dodge Dart Фото: facebook.com/Oldcarland Mercedes W114 Фото: facebook.com/Oldcarland Volkswagen Beetle Фото: facebook.com/Oldcarland Skoda 120 Фото: facebook.com/Oldcarland Ford Capri Фото: facebook.com/Oldcarland

Слет оказался богатым на Mercedes-Benz разных лет выпуска, среди которых хватало мощных заряженных моделей от AMG. Кроме того, приехали массовые Volkswagen Beetle и спортивный Ford Capri, заднемоторная Skoda 120 и многочисленные советские авто и мотоциклы.

Ранее Фокус рассказывал, что в Киеве заметили редчайший роскошный седан Chrysler 70-х.

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