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Авто

В Киеве прошел слет старинных и эксклюзивных автомобилей (фото)

ретро автомобили, ретро слет, ретро авто
Фото: facebook.com/Oldcarland | На слет приехали заряженные Mercedes разных лет

На слет съехались редкие старинные автомобили разных лет выпуска. Посетители смогли увидеть роскошный кабриолет Audi Front, яркий Dodge Dart 1960 года и редкий DeSoto.

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В Киеве провели слет ретро-авто, посвященный Дню автомобилиста. В столичный Наводницкий парк съехались несколько десятков винтажных машин. Их фото опубликовали на Facebook-странице автофестиваля Old Car Land – его организаторы выступили инициаторами мероприятия, закрывшего ретро-сезон 2023 года.

Audi Front UW225, ретро автомобили, ретро слет, ретро авто Fullscreen
Audi Front UW225
Фото: facebook.com/Oldcarland

На слет приехало немало интересных авто, причем некоторым из них – более 80 лет. В частности, посетители смогли увидеть кабриолет Audi Front UW225 30-х – одну из первых премиальных моделей с передним приводом.

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Эксклюзив из 90-х: в Киеве заметили редчайший 580-сильный Mercedes S-Class W140 (фото)
Эксклюзив из 90-х: в Киеве заметили редчайший 580-сильный Mercedes S-Class W140 (фото)

Винтажных довоенных кабриолетов на слете хватало – привезли редкий Fiat-NSU 1100 1938 года и сразу два Opel Super 6 1936 года. Раритетом является единственный в Украине седан DeSoto S6 1939 года.

Яркий Dodge Dart 1960 года длиной свыше 5 метров привлекал обилием хрома и трудно поверить, что в свое время это была бюджетная моделью. Седан оснащен автоматической КПП с кнопками вместо рычага.

Opel Super 6, ретро автомобили, ретро слет, ретро авто Fullscreen
Opel Super 6
Фото: facebook.com/Oldcarland
Fiat-NSU 1100, ретро автомобили, ретро слет, ретро авто Fullscreen
Fiat-NSU 1100
Фото: facebook.com/Oldcarland
DeSoto S6, ретро автомобили, ретро слет, ретро авто Fullscreen
DeSoto S6
Фото: facebook.com/Oldcarland
Dodge Dart, ретро автомобили, ретро слет, ретро авто Fullscreen
Dodge Dart
Фото: facebook.com/Oldcarland
Mercedes W114, ретро автомобили, ретро слет, ретро авто Fullscreen
Mercedes W114
Фото: facebook.com/Oldcarland
Volkswagen Beetle, ретро автомобили, ретро слет, ретро авто Fullscreen
Volkswagen Beetle
Фото: facebook.com/Oldcarland
Skoda 120, ретро автомобили, ретро слет, ретро авто Fullscreen
Skoda 120
Фото: facebook.com/Oldcarland
Ford Capri, ретро автомобили, ретро слет, ретро авто Fullscreen
Ford Capri
Фото: facebook.com/Oldcarland
Opel Super 6, ретро автомобили, ретро слет, ретро авто
Fiat-NSU 1100, ретро автомобили, ретро слет, ретро авто
DeSoto S6, ретро автомобили, ретро слет, ретро авто
Dodge Dart, ретро автомобили, ретро слет, ретро авто
Mercedes W114, ретро автомобили, ретро слет, ретро авто
Volkswagen Beetle, ретро автомобили, ретро слет, ретро авто
Skoda 120, ретро автомобили, ретро слет, ретро авто
Ford Capri, ретро автомобили, ретро слет, ретро авто

Слет оказался богатым на Mercedes-Benz разных лет выпуска, среди которых хватало мощных заряженных моделей от AMG. Кроме того, приехали массовые Volkswagen Beetle и спортивный Ford Capri, заднемоторная Skoda 120 и многочисленные советские авто и мотоциклы.

Ранее Фокус рассказывал, что в Киеве заметили редчайший роскошный седан Chrysler 70-х.

Также мы писали, что в Украине восстанавливают винтажный Dodge с интересной историей.