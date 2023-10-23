В Украине нашли американское авто 70-х с интересной историей (видео)

Dodge Monaco привезли из США еще в 70-е годы. Полноразмерный 5,6-метровый седан оснащен большим 6,6-литровым V8.

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В Украине обнаружили большой седан Dodge Monaco 1974 года. Авто из США нуждается в реставрации, которую выполнят в известной киевской мастерской Old Car Service. О находке рассказал ее руководитель Павел Лозовенко на ее Youtube-канале.

Автомобиль привезли из США еще во времена СССР Фото: скриншот/YouTube

Этот автомобиль еще в 1976 году попал в СССР через Хабаровск – его приобрел отец нынешнего владельца машины Алексея, который работал золотодобытчиком. В 80-х семья переехала в Киев и забрала авто с собой.

Машина практически полностью комплектная Фото: скриншот/YouTube

Позже авто было продано и уже в наши дни его новый владелец связался с Алексеем и тот выкупил семейное авто назад. Машина осталась полностью комплектной, что облегчает ее реставрацию.

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Dodge Monaco – большой полноразмерный седан с задним приводом. Модель 1974 года относится к третьему поколению Monaco.

Dodge Monaco известен по культовому фильму "Братья Блюз". Также он пользовался популярностью у полиции и, по словам владельца, этот седан в США использовался шерифом. Под слоем новой краски на кузове нашли изображение шерифской звезды, а еще на авто был установлен фароискатель.

Огромный 5,6-метровый седан оснащен огромным 6,6-литровым V8 мощностью 205 л. с. и 3-ступенчатой автоматической КПП.

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