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Авто

В Украине заметили культовый американский спорткар 80-х в коллекционной версии (фото)

Chevrolet Corvette 1982, Chevrolet Corvette, Chevrolet Corvette Stingray, Chevrolet Corvette C3
Фото: Topcars UA | Chevrolet Corvette выпущен в 1982 году

Chevrolet Corvette Collector Edition — лимитированная прощальная версия модели третьего поколения. Спорткар способен разогнаться до 100 км/ч за 7,9 с и развить свыше 200 км/ч.

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В Киеве на выставке Kyiv Car Fest показали классический Chevrolet Corvette третьего поколения. В Украине такие автомобили – большая редкость. Фото Corvette появились на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Chevrolet Corvette Stingray, Chevrolet Corvette 1982, Chevrolet Corvette, Chevrolet Corvette C3 Fullscreen
Модель третьего поколения ценится коллекционерами
Фото: Topcars UA

Chevrolet Corvette Stingray третьей генерации выпускали с 1968 по 1982 годы и он очень ценится в наши дни. Конкретно этот спорткар – один из последних представителей этого поколения, ведь выпущен в 1982 году.

Мало того, это лимитированная прощальная версия Chevrolet Corvette Collector Edition. Таких купе со съемной крышей выпустили 6759.

Chevrolet Corvette 1982, Chevrolet Corvette, Chevrolet Corvette Stingray, Chevrolet Corvette C3 Fullscreen
Collector Edition — лимитированная версия Corvette
Фото: Topcars UA

Дизайн Chevrolet Corvette C3 считается классическим и основные его черты сохранялись на более поздних моделях вплоть до начала ХХІ века. У авто длинный капот, выдвижные фары и четыре круглых фонаря.

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Поначалу Corvette C3 оснащали двигателями мощностью 300-435 л. с., а мелкими сериями выпускали и 560-сильные версии. Однако топливный кризис 70-х и строгие эко-нормы резко снизили мощность модели.

Chevrolet Corvette C3, Chevrolet Corvette, Chevrolet Corvette Stingray, Chevrolet Corvette 1982 Fullscreen
Спорткар оснащен 200-сильным инжекторным V8
Фото: Topcars UA

Chevrolet Corvette 1982 года оснащен 5,7-литровым инжекторным V8 на 200 л. с. и 4-ступенчатой автоматической КПП. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 7,9 с и развить 213 км/ч.

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