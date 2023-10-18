В Україні помітили культовий американський спорткар 80-х у колекційній версії (фото)

Chevrolet Corvette Collector Edition — лімітована прощальна версія моделі третього покоління. Спорткар здатний розігнатися до 100 км/год за 7,9 с і розвинути понад 200 км/год.

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У Києві на виставці Kyiv Car Fest показали класичний Chevrolet Corvette третього покоління. В Україні такі автомобілі — велика рідкість. Фото Corvette з'явилися на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Chevrolet Corvette Stingray третьої генерації випускали з 1968 по 1982 роки і він дуже цінується в наші дні. Саме цей спорткар — один з останніх представників цього покоління, адже випущений у 1982 році.

Мало того, це лімітована прощальна версія Chevrolet Corvette Collector Edition. Таких купе зі знімним дахом випустили 6759.

Дизайн Chevrolet Corvette C3 вважається класичним і основні його риси зберігалися на пізніших моделях аж до початку ХХІ століття. У авто довгий капот, висувні фари і чотири круглих ліхтаря.

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Спочатку Corvette C3 оснащували двигунами потужністю 300-435 к. с., а дрібними серіями випускали і 560-сильні версії. Однак паливна криза 70-х і суворі еко-норми різко знизили потужність моделі.

Chevrolet Corvette 1982 року оснащений 5,7-літровим інжекторним V8 на 200 к. с. і 4-ступінчастою автоматичною КПП. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 7,9 с і розвинути 213 км/год.

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