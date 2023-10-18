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Авто

В Україні помітили культовий американський спорткар 80-х у колекційній версії (фото)

Chevrolet Corvette 1982, Chevrolet Corvette, Chevrolet Corvette Stingray, Chevrolet Corvette C3
Фото: Topcars UA | Chevrolet Corvette випущений у 1982 році

Chevrolet Corvette Collector Edition — лімітована прощальна версія моделі третього покоління. Спорткар здатний розігнатися до 100 км/год за 7,9 с і розвинути понад 200 км/год.

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У Києві на виставці Kyiv Car Fest показали класичний Chevrolet Corvette третього покоління. В Україні такі автомобілі — велика рідкість. Фото Corvette з'явилися на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Chevrolet Corvette Stingray, Chevrolet Corvette 1982, Chevrolet Corvette, Chevrolet Corvette C3 Fullscreen
Модель третього покоління цінується колекціонерами
Фото: Topcars UA

Chevrolet Corvette Stingray третьої генерації випускали з 1968 по 1982 роки і він дуже цінується в наші дні. Саме цей спорткар — один з останніх представників цього покоління, адже випущений у 1982 році.

Мало того, це лімітована прощальна версія Chevrolet Corvette Collector Edition. Таких купе зі знімним дахом випустили 6759.

Chevrolet Corvette 1982, Chevrolet Corvette, Chevrolet Corvette Stingray, Chevrolet Corvette C3 Fullscreen
Collector Edition — лімітована версія Corvette
Фото: Topcars UA

Дизайн Chevrolet Corvette C3 вважається класичним і основні його риси зберігалися на пізніших моделях аж до початку ХХІ століття. У авто довгий капот, висувні фари і чотири круглих ліхтаря.

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Спочатку Corvette C3 оснащували двигунами потужністю 300-435 к. с., а дрібними серіями випускали і 560-сильні версії. Однак паливна криза 70-х і суворі еко-норми різко знизили потужність моделі.

Chevrolet Corvette C3, Chevrolet Corvette, Chevrolet Corvette Stingray, Chevrolet Corvette 1982 Fullscreen
Спорткар оснащений 200-сильним інжекторним V8
Фото: Topcars UA

Chevrolet Corvette 1982 року оснащений 5,7-літровим інжекторним V8 на 200 к. с. і 4-ступінчастою автоматичною КПП. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 7,9 с і розвинути 213 км/год.

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