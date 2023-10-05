Ювілей легенди: найзнаменитішому американському спорткару виповнилося 70 років (фото)

Chevrolet Corvette — одна з наймасовіших спортивних моделей усіх часів. Він є більш доступною альтернативою іменитим європейським суперкарам.

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США славляться своїми потужними автомобілями, але довгий час не випускали спортивних моделей. Першим справжнім американським спорткаром став знаменитий Chevrolet Corvette, який святкує цього року своє 70-річчя. Фокус вирішив розповісти історію одного з найзнаменитіших авто у світі.

Перший Chevrolet Corvette 1953 року Фото: General Motors

Chevrolet Corvette проектували як доступнішого конкурента європейським спортивним моделям. Презентували 1953 року на автошоу Motorama в Нью-Йорку. Автомобіль вирізнявся сучасним обтічним дизайном, проте спочатку продавався не дуже вдало, адже був не надто швидким. Всьому виною виявився слабкий шестициліндровий двигун на 150 к. с. За перший рік Corvette придбали лише 300 американців.

Chevrolet Corvette 1957 року отримав уприскування палива Фото: RM Sotheby's

Після такої невдачі керівництво концерну General Motors збиралося відмовитися від виробництва Corvette. Однак перспективний проект вдалося врятувати відомому гонщику Зорі Аркус-Дантову. Він взявся вдосконалити модель і 1955 року обладнав її класичним американським V8 на 195 к. с.

Chevrolet Corvette Stingray 1963 року з розділеним заднім склом Фото: General Motors

З цього моменту почалося стрімке зростання потужності. Уже в 1957 році 4,6-літровий мотор Corvette у топовій версії завдяки впорскуванню пального розвивав 283 к. с. З ним розгін до 100 км/год займав 5,7 с, а максимальна швидкість становила 214 км/год. А до початку 60-х потужність досягла вже 360 к. с.

Надпотужний Chevrolet Corvette L88 1967 року Фото: Motor Trend

1963 року автолюбителів усього світу вразив новий Chevrolet Corvette Stingray із висувними фарами та розділеним навпіл заднім склом. Обтічний автомобіль мав незалежну підвіску всіх коліс, а також став першим американським авто з дисковими гальмами спереду і ззаду. Уже на той час автомобіль був обладнаний кондиціонером та електроприводом сидінь.

Chevrolet Corvette 1971 року оснастили 7,5-літровим мотором Фото: General Motors

Спочатку Chevrolet Corvette Stingray зберіг двигуни попередника, але з часом у лінійці з'явилися 7,0-літрові V8 потужністю до 435 к. с. Такі спорткари розганялися до сотні за 5 с і розвивали 240 км/год.

Однак усіх перевершив лімітований 560-сильний Corvette L88 1967 року — він сягав 275 км/год і міг конкурувати з набагато більш дорогими Ferrari і Lamborghini. L88 домігся чималих успіхів у перегонах. Зараз такі авто коштують мільйони доларів.

Chevrolet Corvette ZR1 1992 року отримав V8 на 405 к.с. Фото: General Motors

Дизайн Chevrolet Corvette третього покоління став класичним і основні його риси не змінювалися у всіх наступних моделях протягом 40 років. А під капотом у 1970 році з'явився величезний 7,5-літровий V8 на 425 к. с.

Chevrolet Corvette 1999 року оснастили проекцією на лобове скло Фото: General Motors

Однак перегони потужностей для Corvette C3 тривали недовго — у середині 70-х вибухнула паливна криза та набули чинності нові еко-норми. Потужність впала вдвічі — до 180-200 к. с.

640-сильний Chevrolet Corvette ZR1 2008 року Фото: General Motors

Багато "ненажерливих" спорткарів у 70-х зняли з виробництва, але Corvette пережив складний період і продовжив радувати публіку передовими рішеннями. Так, 1984 року модель четвертого покоління отримала цифрову приладову панель, 1990-го — активну підвіску з електронним управлінням, а 1999-го спорткар став одним із перших у світі авто з проекцією на лобове скло.

Corvette ZR1 2017 року здатний розвинути 340 км/год Фото: General Motors

Відновилося і зростання потужності — вже в 1992 році топовий Chevrolet Corvette ZR1 оснастили 405-сильним V8. До 2006 року потужність топової версії сягнула 640 к. с., а Corvette ZR1 2017 року отримав уже 755-сильний мотор, що дає змогу розвинути 340 км/год.

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З 2020 року у виробництві революційний Chevrolet Corvette C8. Вперше в історії модель стала середньомоторною, що поліпшило її керованість. Уже в базовій версії в розпорядженні 500 к. с., а заряджений 680-сильний Corvette Z06 називають грозою суперкарів. З'явився гібридний варіант і вже розробляється електромобіль Chevrolet Corvette.

Chevrolet Corvette C8 став середньомоторним Фото: General Motors

Загалом же за 70 років виготовлено понад 1,75 мільйонів Chevrolet Corvette, що є рекордним показником для спортивного автомобіля. Модель вже давно стала культовою — вона знялася в десятках фільмів і їй навіть присвячували пісні.

З кожним роком Corvette стає дедалі потужнішим, але залишається вірним початковій концепції спорткара за розумні гроші. Навіть топова версія зараз коштує трохи більше $100 000 — у кілька разів менше, ніж європейські аналоги.

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