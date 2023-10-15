Роскошь за $420 000: в Украину привезли первый электромобиль Rolls-Royce (фото)

Электрокар Rolls-Royce Spectre пришел на смену купе Wraith. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 4,5 с и проехать 515 км без подзарядки.

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В нашу страну приехал новейший Rolls-Royce Spectre. Это первый серийный электромобиль в истории британской марки. Фото Rolls-Royce в Украине появились на странице supercars_ua в Instagram.

По дизайну купе схоже с предшественником Wraith Фото: supercars_ua

Электромобиль Rolls-Royce Spectre стоит от 420 000 долларов. Впрочем, заполучить авто сложно не только из-за высокой цены, но и из-за малого тиража и очереди за моделью на год вперед.

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Электромобиль Rolls-Royce Spectre, характеристики и подробности

Новый Rolls-Royce Spectre – 5,5-метровое туристическое купе, пришедшее на смену модели Wraith. Роскошное авто выполнено в знакомом стиле британской марки – с длинным капотом, фирменной хромированной решеткой радиатора и высокой оконной линией.

Запас хода Rolls-Royce Spectre составляет 515 км Фото: supercars_ua

Салон Rolls-Royce Spectre 2024 отделан дорогой кожей и деревом. Подсветка потолка имитирует звездное небо. С классическими деталями сочетаются современные дисплеи на передней панели.

Салон Rolls-Royce Spectre отделан дорогой кожей и деревом Фото: supercars_ua Подсветка потолка имитирует звездное небо Фото: supercars_ua

Первый электромобиль Rolls-Royce оснащен двумя моторами суммарной мощностью 585 л. с. и 900 Н∙м. Электрокар массой почти в 3 тонны способен разогнаться до 100 км/ч за 4,5 с, а его запас хода составляет 515 км. Он получил пневмоподвеску и активные стабилизаторы.

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