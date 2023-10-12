Эксклюзив за 8,3 миллиона: в Украине появится самый мощный и дорогой кроссовер BMW (фото)

Новый BMW XM Label Red оснащен гибридной установкой мощностью 748 сил. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 3,8 с и проехать до 83 км на электротяге.

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В Украину привезут новый BMW XM Label Red. Эксклюзивный кроссовер заметили на автовозе по пути в Украину. Об этом сообщает сайт ТопЖир.

Новый BMW XM Label Red является одной из самых дорогих моделей в истории немецкой марки. Купить кроссовер BMW в Украине можно по цене от 8,3 млн гривен.

Кроссовер получил 748-сильную гибридную установку

Версия Label Red существенно мощнее стандартного BMW XM. Его 4,4-литровый V8 твин-турбо и электромотор суммарно развивают 748 л. с. и 1050 Нм.

Кроссовер BMW XM Label Red весит 2,7 тонны, но способен разогнаться до 100 км/ч за 3,8 с, а его максимальная скорость ограничена на отметке в 250 км/ч. Вместе с тем, плагин-гибрид может проехать до 83 км в электрическом режиме и расходует 1,7 л/100 км в комбинированном цикле.

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Автомобиль оснащен полным приводом с активным дифференциалом. Также оснащение включает адаптивные амортизаторы и управляемые задние колеса.

BMW XM Label Red узнается по красным акцентам на кузове

От стандартного BMW XM 2023 вариант Label Red отличается красными акцентами на кузове и 21-дюймовыми дисками. В отделке салона использованы кожа и карбон.

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