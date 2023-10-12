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Ексклюзив за 8,3 мільйона: в Україні з'явиться найпотужніший і найдорожчий кросовер BMW (фото)

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Фото: BMW | BMW XM Label Red коштує від 8,3 млн гривень

Новий BMW XM Label Red оснащений гібридною установкою потужністю 748 сил. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 3,8 с і проїхати до 83 км на електротязі.

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В Україну привезуть новий BMW XM Label Red. Ексклюзивний кросовер помітили на автовозі дорогою в Україну. Про це повідомляє сайт ТопЖир.

Новий BMW XM Label Red є однією з найдорожчих моделей в історії німецької марки. Купити кросовер BMW в Україні можна за ціною від 8,3 млн гривень.

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Кросовер отримав 748-сильну гібридну установку

Версія Label Red істотно потужніша за стандартний BMW XM. Його 4,4-літровий V8 твін-турбо і електромотор сумарно розвивають 748 к. с. і 1050 Нм.

Кросовер BMW XM Label Red важить 2,7 тонни, але здатний розігнатися до 100 км/год за 3,8 с, а його максимальна швидкість обмежена на позначці в 250 км/год. Разом з тим, плагін-гібрид може проїхати до 83 км в електричному режимі і витрачає 1,7 л/100 км у комбінованому циклі.

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Автомобіль оснащений повним приводом з активним диференціалом. Також оснащення включає адаптивні амортизатори і керовані задні колеса.

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BMW XM Label Red впізнається за червоними акцентами на кузові

Від стандартного BMW XM 2023 варіант Label Red відрізняється червоними акцентами на кузові та 21-дюймовими дисками. В оздобленні салону використані шкіра і карбон.

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