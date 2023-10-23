В Україні знайшли американське авто 70-х із цікавою історією (відео)

Dodge Monaco привезли зі США ще в 70-ті роки. Повнорозмірний 5,6-метровий седан оснащений великим 6,6-літровим V8.

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В Україні виявили великий седан Dodge Monaco 1974 року. Авто зі США потребує реставрації, яку виконають у відомій київській майстерні Old Car Service. Про знахідку розповів її керівник Павло Лозовенко на її Youtube-каналі.

Автомобіль привезли зі США ще за часів СРСР Фото: скриншот/YouTube

Цей автомобіль ще 1976 року потрапив до СРСР через Хабаровськ — його придбав батько нинішнього власника машини Олексія, який працював золотошукачем. У 80-х сім'я переїхала до Києва і забрала авто з собою.

Машина практично повністю комплектна Фото: скриншот/YouTube

Пізніше авто було продано і вже в наші дні його новий власник зв'язався з Олексієм і той викупив сімейне авто назад. Машина залишилася повністю комплектною, що полегшує її реставрацію.

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Dodge Monaco — великий повнорозмірний седан із заднім приводом. Модель 1974 року належить до третього покоління Monaco.

Dodge Monaco відомий за культовим фільмом "Брати Блюз". Також він користувався популярністю у поліції і, за словами власника, цей седан у США використовувався шерифом. Під шаром нової фарби на кузові знайшли зображення шерифської зірки, а ще на авто було встановлено фарошукач.

Величезний 5,6-метровий седан оснащений величезним 6,6-літровим V8 потужністю 205 к. с. і 3-ступінчастою автоматичною КПП.

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