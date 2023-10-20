Британський люкс: в Україні знайшли покинутим рідкісний седан Jaguar 90-х (фото)

Daimler Super V8 простояв на місці близько 12 років і покрився товстим шаром пилу. Автомобіль вирізняється розкішним інтер'єром і потужним двигуном із компресором.

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Цей Daimler Super V8 простояв на місці близько 12 років. Автомобіль покрився товстим шаром пилу, а його шини спущені.

Кузов авто вкрився пилом Фото: instagram.com/8cylinders.com.ua

Седан пофарбований у білий колір. Зовнішній вигляд доповнюють хромовані вставки на кузові.

Седан не експлуатувався близько 12 років Фото: instagram.com/8cylinders.com.ua

Daimler Super V8 поєднував у собі високий рівень розкоші та динаміку зарядженого седана. Модель вирізняється преміальним інтер'єром з оздобленням зі шкіри та дерева.

Автомобіль був куплений в Україні 1998 році. До недавнього часу він належав одному власнику.

Габарити Daimler Super V8:

довжина — 5024 мм;

ширина — 1799 мм;

висота — 1314 мм;

колісна база — 2870 мм.

Daimler Super V8 оснащений 4,0-літровим компресорним двигуном V8 потужністю 363 к.с. і 505 Нм крутного моменту. Він працює в парі з 5-ступінчастою автоматичною коробкою перемикання передач.

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