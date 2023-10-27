Ексклюзив за мільйон: на продаж виставлено найшвидший і найдорожчий Nissan в історії (фото)

Випущено лише 18 купе Nissan GT-R50 з кузовом від ательє Italdesign. Суперкар оснащений 720-сильним турбомотором і здатний розвинути швидкість 330 км/год.

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У Німеччині на аукціон RM Sotheby's виставили суперкар Nissan GT-R50 2021 року. За авто планують виручити від 950 000 до 1 150 000 євро. Про це повідомляється на сайті аукціонного дому.

Зовнішність авто розроблена в ательє Italdesign Фото: RM Sotheby's

Настільки висока ціна Nissan GT-R50 зумовлена рідкістю моделі. Вручну зібрали лише 18 таких купе — їх приурочили до півстолітнього ювілею Nissan Skyline GT-R. Їх продавали за 990 000 євро — це найдорожчий Nissan усіх часів.

Автомобіль здатний розвинути 330 км/год Фото: RM Sotheby's

Автомобіль, по суті, є глибокою модернізацією Nissan GT-R у виконанні Nismo. У нього повністю новий кузов від ательє Italdesign з агресивним клиноподібним дизайном і висувним заднім антикрилом.

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Nissan GT-R50 оснащений 3,8-літровим V6 твін-турбо, віддачу якого збільшили до 710 к. с. Купе здатне розігнатися до 100 км/год за 2,6 с і розвинути 330 км/год, тобто це ще й найшвидший Nissan. Сповільнюють його карбоново-керамічні гальма.

Пробіг авто становить лише 191 км Фото: RM Sotheby's

Конкретно цей автомобіль — 11-й у серії. Він не експлуатувався, а його пробіг становить лише 191 км.

Раніше Фокус повідомляв, що представлений прототип нового Nissan GT-R, причому він є електрокаром.

Також ми писали, що в Україні продається культовий Nissan Skyline GT-R.