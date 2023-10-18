Зірка "Форсажу": в Україні виставили на продаж легендарний спорткар Nissan 2000-х (фото)

Nissan Skyline GT-R R34 випускали з 1999 по 2002 роки. Спортивне купе оснащене 2,6-літровою турбошісткою і здатне розігнатися до 100 км/год за 4,9 с.

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У Києві виставлено на продаж легендарний Nissan Skyline GT-R. В Україні дуже мало таких авто і вони зараз дуже цінні. Про це повідомляє сайт ТопЖир.

Спорткар відомий за фільмом "Форсаж" Фото: topgir.com.ua

Це купе належить до останнього покоління моделі Nissan Skyline GT-R R34, яке випускали з 1999 по 2002 роки. Загалом зібрано 11 578 купе. Саме такий спорткар став зіркою фільмів "Форсаж". Примітно, що в лінійці існував і седан, причому він є і в Києві.

У всіх Nissan Skyline GT-R R34 праве розташування керма Фото: topgir.com.ua

Повнопривідне купе Nissan Skyline GT-R R34 оснащене 2,6-літровою рядною шісткою RB26DETT з турбонаддувом. На папері вона розвивала 280 к. с., але в реальності її потужність була більшою — близько 320-330 к. с.

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З 6-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 4,9 с, а максимальна швидкість обмежена на позначці в 250 км/год. Свого часу авто встановило рекорд кола на знаменитому автодромі Нюрбургринг.

Під капотом встановлена 2,6-літрова турбошістка Фото: topgir.com.ua

Спорткар Nissan добре зберігся і не модифікований. Як і у всіх Skyline GT-R, у нього праве розташування керма. Авто оцінили в 234 000 доларів, але для моделі це далеко не межа — деякі екземпляри коштують понад мільйон доларів.

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