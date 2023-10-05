Зірка 2000-х: у Києві помітили рідкісний спортивний седан Nissan (фото)

Культовий Nissan Skyline R34 випускали і в кузові седан. Автомобіль оснащували шестициліндровими двигунами потужністю до 280 сил.

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У Києві сфотографували раритетний Nissan Skyline R34 у чотиридверному виконанні. Автомобіль помітили на одній зі столичних СТО. Про це повідомляє "Автоцентр".

Не всі знають, що у знаменитого купе Nissan Skyline GT-R34 був чотиридверний родич. Спортивний седан десятого покоління випускали з 1998 по 2001 роки. Це останній Skyline з фірмовими круглими ліхтарями.

Седан довший за купе на 10 см Фото: autocentre.ua

Конкретно цей Nissan Skyline належить до оновленої версії, що дебютувала у 2000 році. Вона впізнається за ксеноновими фарами, а також отримала бічні подушки безпеки. У нього праве розташування керма, адже ліворульні седани не випускали.

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Седан Nissan Skyline приблизно на 10 см довший за купе — досягає 4705 мм завдовжки при такій самій колісній базі в 2665 мм. Його оснащували бензиновими рядними шістками об'ємом 2,0 л (155 к. с.) і 2,5 л (200 і 280 к. с.). Найпотужніший варіант розганявся до 230 км/год.

Седан оснащували двигунами потужністю до 280 к. с. Фото: autocentre.ua

Nissan Skyline R34 пропонували з 5-ступінчастою механічною та 4-ступінчастою автоматичною КПП. Були версії із заднім і повним приводом.

До слова седан Nissan Skyline випускають і зараз, причому він нещодавно отримав нову заряджену версію від ательє Nismo.

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