Звезда 2000-х: в Киеве заметили редчайший спортивный седан Nissan (фото)

Культовый Nissan Skyline R34 выпускали и в кузове седан. Автомобиль оснащали шестицилиндровыми двигателями мощностью до 280 сил.

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В Киеве сфотографировали раритетный Nissan Skyline R34 в четырехдверном исполнении. Автомобиль заметили на одной из столичных СТО. Об этом сообщает "Автоцентр".

Не все знают, что у знаменитого купе Nissan Skyline GT-R34 был четырехдверный родственник. Спортивный седан десятого поколения выпускали с 1998 по 2001 годы. Это последний Skyline с фирменными круглыми фонарями.

Седан длиннее купе на 10 см Фото: autocentre.ua

Конкретно этот Nissan Skyline относится к обновленной версии, дебютировавшей в 2000 году. Она узнается по ксеноновым фарам, а также получила боковые подушки безопасности. У него правое расположение руля, ведь леворульные седаны не выпускали.

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Седан Nissan Skyline примерно на 10 см длиннее купе – достигает 4705 мм в длину при такой же колесной базе в 2665 мм. Его оснащали бензиновыми рядными шестерками объемом 2,0 л (155 л. с.) и 2,5 л (200 и 280 л. с.). Самый мощный вариант разгонялся до 230 км/ч.

Седан оснащали двигателями мощностью до 280 л. с. Фото: autocentre.ua

Nissan Skyline R34 предлагали с 5-ступенчатой механической и 4-ступенчатой автоматической КПП. Были версии с задним и полным приводом.

К слову седан Nissan Skyline выпускают и сейчас, причем он недавно получил новую заряженную версию от ателье Nismo.

Также Фокус рассказывал, что в Киеве видели более роскошную версию Nissan Skyline от Infiniti с 400-сильным мотором.