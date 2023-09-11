В Киеве заметили редкого конкурента BMW M3 от Nissan (фото)

Заряженный седан Infiniti Q50S Red Sport 400 оснащен 3,0-литровым V6 твин-турбо на 405 л. с. и способен разогнаться до 100 км/ч за 5,1 с. Автомобиль стал ярче на вид и получил спортивную подвеску.

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В Киеве сфотографировали Infiniti Q50S Red Sport 400. Спортивный седан является редкостью на украинских дорогах. Фото автомобиля опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Infiniti Q50S Red Sport 400 – топовая заряженная версия седана, которую выпускают с 2016 года. С ней премиум-подразделение Nissan бросило вызов BMW M3 и Audi RS4. Этот вариант не был представлен в Украине, ведь у нас модель предлагали только с 2,0-литровым турбомотором.

Автомобиль оснашен 405-сильным V6 твин-турбо Фото: Infiniti

В модификации Red Sport 400 под капотом установлен 3,0-литровый V6 твин-турбо мощностью 405 л. с. С 7-ступенчатой автоматической КПП спортивный седан способен разогнаться до 100 км/ч за 5,1 с и развить 250 км/ч.

Кроме того, у Infiniti Q50S Red Sport 400 перенастроены подвеска и рулевое управление, а также установлены более эффективные тормоза. Седан предложен с задним и полным приводом.

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Отличить вариант Red Sport 400 от стандартного Infiniti Q50 можно по черной решетке радиатора, аэродинамическому обвесу и 19-дюймовым легкосплавным дискам. В салоне установлены спортивные сиденья.

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