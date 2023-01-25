Авто-хамелеон: Infiniti создали уникальный черный цвет, меняющий свой оттенок (фото)

Уникальный цвет может варьироваться от черного до зеленого или синего оттенка. Его получит спецверсия Q50 Black Opal Edition, которая стоит на 2200 долларов дороже стандартной модели.

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Infiniti решили заново изобрести черный цвет для своих автомобилей. Краска Opal Metallic может менять свой оттенок в зависимости от угла обзора и освещения. Об этом рассказали на сайте Motor1.

Специальная версия Infiniti Q50 Black Opal Edition отличается необычным цветом кузова. При разном освещении Opal Metallic выглядит как темно-зеленый, синий или фиолетовый цвет.

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По словам Infiniti, цвет кузова автомобиля будет меняться в зависимости от освещения и угла обзора. Даже на фото трудно определить, какой именно это оттенок.

[ + – ] В зависимости от угла обзора и освещения Infiniti Q50 Black Opal Edition меняет свой оттенок Фото: Infiniti [ + – ] В зависимости от угла обзора и освещения Infiniti Q50 Black Opal Edition меняет свой оттенок Фото: Infiniti [ + – ] В зависимости от угла обзора и освещения Infiniti Q50 Black Opal Edition меняет свой оттенок Фото: Infiniti

Уникальный цвет Opal Metallic вдохновлен опалами. Этот минералоид также способен менять свой оттенок.

Версия Black Opal Edition также будет отличаться затемненными значками и карбоновым спойлером на крышке багажника. Стоимость модификации составляет 2200 долларов.

[ + – ] Infiniti Q50 Black Opal Edition также получит карбоновый спойлер и затемненные значки Фото: Infiniti

Спецверсия будет выпущена ограниченным тиражом. Многие экземпляры раскупили еще до начала продаж.

Ранее Фокус писал, что в модельном ряду Infiniti появится еще один купе-кроссовер QX65, который дебютирует не раньше 2023 года.