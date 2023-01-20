ТОП-10 самых странных специальных версий автомобилей в истории

Некоторые автопроизводители заходят слишком далеко в попытке создать особые версии своих автомобилей. Тем не менее теперь мы можем полюбоваться на плод их воображения.

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Автопроизводители часто создают специальные версии для своих авто, чтобы сделать их более эксклюзивными. Иногда их фантазия заходит слишком далеко и в итоге получаются довольно странные автомобили. Фокус вспомнил 10 самых странных спецверсий в истории.

ТОП-10 самых странных специальных версий автомобилей:

10. Opel Corsa "40 Years Special Edition"

[ + – ] Opel Corsa "40 Years Special Edition" отдает дань уважения первому поколению хэтчбека Фото: Opel

В 2022 году хэтчбеку Corsa исполнилось 40 лет. В честь юбилея в Opel подготовили для модели специальную версию.

Спецверсия "40 Years Special Edition" отличается от стандартного авто новым особым красным цветом кузова и отделкой интерьера клетчатой тканью. На этом можно было закончить, но в Opel решили дарить к каждому автомобилю пару клетчатых носков. Возможно, так хотели подчеркнуть дух 80-х, когда этот автомобиль впервые появился.

[ + – ] К каждому Opel Corsa "40 Years Special Edition" прилагались фирменные носки Фото: Opel

9. Fiat 500 by Gucci

[ + – ] Fiat 500 by Gucci отличается полосами в цветах Gucci на кузове и в интерьере Фото: Fiat

Компактный хэтчбек Fiat 500 завоевал свою популярность благодаря своему нестареющему внешнему виду и небольшой стоимости. Такой автомобиль не мог обойти стороной итальянский дом моды Gucci.

Отличительной чертой спецверсии Fiat 500 by Gucci являются полосы по бокам и сзади автомобиля, которые выполнены в фирменных цветах Gucci. Их можно встретить и в отделке интерьера.

По задумке, автомобиль мог стать отличным дополнением для новой сумочки или туфель. Эту модификацию можно было купить и в Украине. В нашей стране она стоила на 212 тысяч грн дороже стандартной модели. Стоит ли платить такую сумму за незначительные доработки?

8. Toyota Corolla Cross от уличных художников

[ + – ] Над этим Toyota Corolla Cross поработал художник Джозеф Перес из Чикаго Фото: Toyota

Новый кроссовер Toyota Corolla Cross стал холстом для уличных художников из США. Всего были созданы три спецверсии модели, каждая из которых передает дух Нью-Йорка, Лос-Анджелеса или Чикаго.

Раскрашенные кроссоверы приняли участие в различных автошоу. Все три авто продали на благотворительных аукционах.

7. Volkswagen ID.Buzz Light Side Edition и Dark Side Edition

[ + – ] Volkswagen ID.Buzz получил сразу две спецверсии по мотивам сериала "Оби-Ван Кеноби" Фото: Volkswagen

Для электрического минивэна Volkswagen ID.Buzz подготовили сразу две оригинальные версии. Их посвятили сериалу "Оби-Ван Кеноби", действия которого разворачиваются в рамках киновселенной "Звездных Войн".

Отличить спецверсии можно по особенному оформлению экстерьера минивэна. Light Side Edition окрашивает кузов в белый цвет и символизирует светлую сторону. Стекла, фары и панели покрасили в синий цвет и украсили символикой повстанцев из "Звездных войн".

Версия Dark Side Edition окрашивает минивэн в черный цвет. Стекла, фары и панели покрасили в красный цвет и украсили символикой Империи.

6. Mercedes-Benz A160 "Hakkinen Edition"

[ + – ] Mercedes-Benz A160 "Hakkinen Edition" посвящен первому чемпионству Мика Хаккинена в "Формуле-1" Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz прославились благодаря роскошным автомобилям, которые приносят огромное удовольствие от вождения. В 1998 году пилот команды McLaren Mercedes Мика Хаккинен впервые стал чемпионом мира в "Формуле-1". В честь этого события создали специальную версию для дорожного автомобиля.

По неизвестным причинам, вместо заряженных моделей AMG, Mercedes-Benz выпустила спецверсию Hakkinen Edition для своей начальной модели A-Class. Компактный и неповоротливый хэтчбек явно не предназначен для быстрой езды.

5. Nissan Juke R

[ + – ] Nissan Juke R делит двигатель с суперкаром GT-R Фото: Nissan

Компактный хэтчбек Nissan Juke появился в 2010 году и сразу стал объектом для споров среди автолюбителей из-за своего радикального внешнего вида. Он никогда не оснащался мощными двигателями, а ощущения от езды на нем не были захватывающими.

В 2012 году Nissan решили поднять имидж модели, создав трековую версию. Доработки кроссовера зашли слишком далеко.

Под капотом у Nissan Juke R разместился 3,8-литровый двигатель твин турбо V6 от суперкара GT-R мощностью 600 л.с. Доработанный кроссовер разгоняется от 0 до 100 км/ч примерно за 3,5 секунды.

4. Volkswagen Polo/Golf "Harlequin"

[ + – ] Volkswagen Golf "Harlequin" предназначен для тех, кто любит выделяться Фото: Volkswagen

В 1996 году Volkswagen создала для хэтчбека Golf 3-го поколения необычную спецверсию "Harlequin". Она отличается необычной окраской деталей автомобиля.

Двери, бампера, крыша и капот хаотично окрашивались в четыре разных цвета. Так владельцы модели могли выделиться среди остальных.

Клиент заказывал автомобиль у производителя, а на заводе из частей кузова для четырех разных авто собирали один. В итоге получался неповторимый автомобиль, который привлекает внимание всех людей вокруг. Позже идея настолько понравилась компании, что такую версию предлагали и для Volkswagen Polo.

3. Smart ForJeremy

[ + – ] Smart ForJeremy отличается необычным экстерьером Фото: Smart

Миниатюрный Smart Fortwo смог стать популярным благодаря своим компактным размерам. Он отлично подходит для неспешных поездок по городу.

Модельер Джереми Скотт создал для Smart Fortwo особую версию, которая добавила авто "крылья". Необычные кузовные ставки разместили в задней части авто.

Также спецверсия отличается новыми колесными дисками и хромированными вставками. Необычный автомобиль продавался ограниченным тиражом по цене 34 800 евро.

2. Ferrari 599 GTB Fiorano "China Limited Edition"

[ + – ] Окрас кузова Ferrari 599 GTB Fiorano "China Limited Edition" имитирует фарфор Фото: Ferrari

Для китайского рынка было создано множество специальных версий люксовых автомобилей. Новые модификации подготавливали такие именитые бренды как Lamborghini, Aston Martin и даже Ferrari.

Итальянская компания решила не ограничиваться на интерьере и создала для своего суперкара 599 GTB Fiorano особую окраску. Она имитирует фарфор, которым прославился Китай.

1. Ford Mustang McLaren M81

[ + – ] Ford Mustang McLaren M81 оснащался турбированным двигателем V6 Фото: Ford

Что общего у суперкаров McLaren и маслкара Ford Mustang? Удивительно, но в конце 70-х американский автогигант обратился к британскому автопроизводителю за помощью, чтобы создать новый спортивный автомобиль.

Из-за топливного кризиса в 70-х Ford столкнулись с огромными трудностями, так как до этого они оснащали многие модели огромными двигателями V8. Поэтому им нужно было срочно работать над менее мощными, но экономичными агрегатами.

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Чтобы не разочаровывать фанатов Mustang, для третьего поколения модели была предложена спецверсия, совместно созданная с McLaren. В итоге автомобиль получил новый обвес, а под капотом разместили 2,3-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом мощностью 190 л.с. Попытка оказалась неудачной, так как этого было недостаточно, чтобы сохранить имидж модели.

Ранее Фокус писал, что Ford Mustang получил эксклюзивную юбилейную версию в честь 100-летия Кэрролла Шелби.