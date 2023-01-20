ТОП 10 найдивніших спеціальних версій автомобілів в історії

Деякі автовиробники заходять надто далеко у спробі створити особливі версії своїх автомобілів. Проте тепер ми можемо помилуватися плодом їхньої уяви.

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Автовиробники часто створюють спеціальні версії для своїх авто, щоб зробити їх ексклюзивнішими. Іноді їхня фантазія заходить надто далеко і в результаті виходять досить дивні автомобілі. Фокус згадав 10 найдивніших спецверсій в історії.

ТОП 10 найдивніших спеціальних версій автомобілів:

10. Opel Corsa "40 Years Special Edition"

[ + – ] Opel Corsa "40 Years Special Edition" віддає шану першому поколінню хетчбека Фото: Opel

У 2022 році хетчбеку Corsa виповнилося 40 років. На честь ювілею Opel підготували для моделі спеціальну версію.

Спецверсія "40 Years Special Edition" відрізняється від стандартного авто новим особливим червоним кольором кузова та оздобленням інтер'єру картатою тканиною. На цьому можна було закінчити, але в Opel вирішили дарувати до кожного автомобіля пару картатих шкарпеток. Можливо, так хотіли наголосити на дух 80-х, коли цей автомобіль вперше з'явився.

[ + – ] До кожного Opel Corsa "40 Years Special Edition" додавались фірмові шкарпетки Фото: Opel

9. Fiat 500 by Gucci

[ + – ] Fiat 500 by Gucci відрізняється смугами у кольорах Gucci на кузові та в інтер'єрі Фото: Fiat

Компактний хетчбек Fiat 500 завоював свою популярність завдяки своєму завжди молодому зовнішньому вигляду і невеликій вартості. Такий автомобіль не міг оминути італійський дім моди Gucci.

Відмінною рисою спецверсії Fiat 500 by Gucci є смуги з боків та позаду автомобіля, виконані у фірмових кольорах Gucci. Їх можна зустріти і в оздобленні інтер'єру.

За задумом, автомобіль міг стати чудовим доповненням для нової сумочки чи туфель. Цю модифікацію можна було придбати і в Україні. У нашій країні вона коштувала на 212 тисяч грн дорожче за стандартну модель. Чи варто сплачувати таку суму за незначні доопрацювання?

8. Toyota Corolla Cross від вуличних художників

[ + – ] Над цим Toyota Corolla Cross попрацював художник Джозеф Перес із Чикаго Фото: Toyota

Новий кросовер Toyota Corolla Cross став полотном для вуличних художників із США. Усього було створено три спецверсії моделі, кожна з яких передає дух Нью-Йорка, Лос-Анджелеса чи Чикаго.

Розфарбовані кросовери взяли участь у різних автошоу. Усі три авто продали на благодійних аукціонах.

7. Volkswagen ID.Buzz Light Side Edition та Dark Side Edition

[ + – ] Volkswagen ID.Buzz отримав одразу дві спецверсії за мотивами серіалу "Обі-Ван Кенобі" Фото: Volkswagen

Для електричного мінівена Volkswagen ID.Buzz підготували одразу дві оригінальні версії. Їх присвятили серіалу "Обі-Ван Кенобі", дії якого розгортаються у межах кіновсесвіту "Зоряних Війн".

Відрізнити спецверсії можна за особливим оформленням інтер'єру мінівена. Light Side Edition забарвлює кузов у білий колір і символізує світлу сторону. Скло, фари та панелі пофарбували у синій колір та прикрасили символікою повстанців із "Зоряних воєн".

Версія Dark Side Edition забарвлює мінівен у чорний колір. Скло, фари та панелі пофарбували у червоний колір та прикрасили символікою Імперії.

6. Mercedes-Benz A160 "Hakkinen Edition"

[ + – ] Mercedes-Benz A160 "Hakkinen Edition" присвячений першому чемпіонству Міка Гаккінена у "Формулі-1" Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz прославилися завдяки розкішним автомобілям, які приносять величезне задоволення водінню. У 1998 році пілот команди McLaren Mercedes Міка Гаккінен вперше став чемпіоном світу у "Формулі-1". На честь цієї події створено спеціальну версію для дорожнього автомобіля.

За невідомих причин, замість заряджених моделей AMG, Mercedes-Benz випустила спецверсію Hakkinen Edition для своєї початкової моделі A-Class. Компактний та неповороткий хетчбек явно не призначений для швидкої їзди.

5. Nissan Juke R

[ + – ] Nissan Juke R ділить двигун із суперкаром GT-R Фото: Nissan

Компактний хетчбек Nissan Juke з'явився у 2010 році і одразу став об'єктом для суперечок серед автолюбителів через свій радикальний зовнішній вигляд. Він ніколи не оснащувався потужними двигунами, а відчуття від їзди не були захопливими.

У 2012 році Nissan вирішили підняти імідж моделі, створивши трекову версію. Доробки кросовера зайшли надто далеко.

Під капотом Nissan Juke R розмістився 3,8-літровий двигун твін-турбо V6 від суперкара GT-R потужністю 600 к. с. Дороблений кросовер розганяється від 0 до 100 км/год за 3,5 секунди.

4. Volkswagen Polo/Golf "Harlequin"

[ + – ] Volkswagen Golf "Harlequin" призначений для тих, хто любить виділятися Фото: Volkswagen

У 1996 році Volkswagen створила для хетчбека Golf 3-го покоління незвичайну спецверсію Harlequin. Вона відрізняється незвичайним забарвленням деталей автомобіля.

Двері, бампера, дах і капот хаотично забарвлювалися в чотири різні кольори. Так власники моделі могли виділитись серед інших.

Клієнт замовляв автомобіль у виробника, а на заводі із частин кузова для чотирьох різних авто збирали один. У результаті виходив неповторний автомобіль, який привертає увагу всіх людей довкола. Згодом ідея настільки сподобалася компанії, що таку версію пропонували і для Volkswagen Polo.

3. Smart ForJeremy

[ + – ] Smart ForJeremy відрізняється незвичайним екстер'єром Фото: Smart

Мініатюрний Smart Fortwo зміг стати популярним завдяки своїм компактним розмірам. Він чудово підходить для неспішних поїздок містом.

Модельєр Джеремі Скотт створив для Smart Fortwo особливу версію, яка додала авто "крила". Незвичайні кузовні ставки розмістили у задній частині авто.

Також спецверсія відрізняється новими колісними дисками та хромованими вставками. Незвичайний автомобіль продавався обмеженим тиражем за ціною 34 800 євро.

2. Ferrari 599 GTB Fiorano "China Limited Edition"

[ + – ] Забарвлення кузова Ferrari 599 GTB Fiorano "China Limited Edition" імітує фарфор Фото: Ferrari

Для китайського ринку створено багато спеціальних версій люксових автомобілів. Нові модифікації готували такі знамениті бренди як Lamborghini, Aston Martin і навіть Ferrari.

Італійська компанія вирішила не обмежуватися на інтер'єрі та створила для свого суперкара 599 GTB Fiorano особливе забарвлення. Вона імітує порцеляну, якою прославився Китай.

1. Ford Mustang McLaren M81

[ + – ] Ford Mustang McLaren M81 оснащувався турбованим двигуном V6 Фото: Ford

Що спільного у суперкарів McLaren та маслкара Ford Mustang? Дивно, але наприкінці 70-х американський автогігант звернувся до британського автовиробника за допомогою, щоб створити новий спортивний автомобіль.

Через паливну кризу в 70-х Ford натрапляли на величезні труднощі, оскільки до цього вони оснащували багато моделей величезних двигунів V8. Тому їм потрібно терміново працювати над менш потужними, але економічними агрегатами.

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Щоб не розчаровувати фанів Mustang, для третього покоління моделі запропоновано спецверсію, спільно створену з McLaren. У результаті автомобіль отримав нове обважування, а під капотом розмістили 2,3-літровий чотирициліндровий двигун з турбонаддувом потужністю 190 к. с. Спроба виявилася невдалою, оскільки цього було замало, щоб зберегти імідж моделі.

Раніше Фокус писав, що Ford Mustang одержав ексклюзивну ювілейну версію на честь 100-річчя Керролла Шелбі.