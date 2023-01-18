Присвячується легенді: Ford Mustang отримав ексклюзивну ювілейну версію (фото)

Версія Carroll Shelby Centennial Edition доступна майже для всіх модифікацій Ford Mustang. Вартість пакету доопрацювань починається із 49 995 доларів.

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Ford планує побудувати 100 спеціальних спорткарів Mustang Carroll Shelby Centennial Edition із нагоди 100-річчя легендарного конструктора Керола Шелбі. Подробиці про новинку розповіли на сайті Shelby.

Версія Carroll Shelby Centennial Edition є пакетом доробок для всіх модифікацій Mustang, крім California Special або Mach 1. Вона пропонує новий аеродинамічний обвіс для спорткара, особливі чорні 20-дюймові колісні диски та логотипи із зображенням Керола Шелбі.

[ + – ] Зовні Carroll Shelby Centennial Edition відрізняється від стандартного Mustang новим стильним обважуванням Фото: Shelby

Чим знаменитий Керол Шелбі: Керол Шелбі народився 11 січня 1923 року в Лісберзі. Він знаменитий автогонщик і конструктор спортивних автомобілів. Його найвідомішими витворами є родстер AC Shelby Cobra із потужним двигуном V8 та заряджені модифікації Ford Mustang. Також він головний конструктор легендарного Ford GT40, який чотири рази перемагав у гонці "24 години Ле-Мана". У 60-х роках Керол Шелбі розпочав тісне співробітництво з Ford, а його останнім проєктом став Ford Mustang Shelby GT500, що вийшов у 2013 році.

Оздоблення інтер'єру виконано з чорної шкіри з контрастним білим простроченням. На сидіннях з'являться спеціальні емблеми, а пороги доповнять ексклюзивні накладки. У кожен автомобіль встановлять пам'ятну табличку з автографом конструктора.

[ + – ] Внутрішнє оздоблення виконано з чорної шкіри, а на підголівниках з'явилися особливі емблеми Фото: Shelby

Версія Carroll Shelby Centennial Edition Mustang оснащує автомобіль-донор 5,0-літровим 750-сильним двигуном V8 із компресором. Також модифікація враховує нову вихлопну систему Borla, гальмівну систему Brembo та переналаштовану підвіску. На вибір будуть доступні 6-ступінчаста механічна коробка або 10-ступінчаста АКПП.

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У комплекті з кожним автомобілем видають ювілейну книгу Shelby Centennial Book, чорний капелюх Stetson і членство у клубі Team Shelby. Частину грошей від продажу особливого Ford Mustang спрямують до благодійного Фонду Керола Шелбі. Вартість пакету доробок починається із 49 995 доларів без урахування автомобіля-донора.

Раніше Фокус писав, що в США на аукціон виставили Ford Mustang 1965 з передбачуваною вартістю від 450 000 до 500 000 доларів.